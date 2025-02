S.A. 10:29 Pochi brevetti in Sardegna: solo 7 registrazioni nel 2023 Nel 2023 quelli registrati presso le Camere di Commercio furono solo 7 mentre nell’anno precedente ne risultarono depositati 12, con un calo del -43,26%. In generale, in Italia queste registrazioni sono cresciute passando dalle 4.773 del 2022 alle 4.780 del 2023, con un incremento percentuale dello 0,13%, ovvero + 6 depositi



CAGLIARI - La Sardegna non è terra di brevetti. Nel 2023 quelli registrati presso. le Camere di Commercio furono solo 7 mentre nell’anno precedente ne risultarono depositati 12, con un calo del -43,26%. In generale, in Italia queste registrazioni sono cresciute passando dalle 4.773 del 2022 alle 4.780 del 2023, con un incremento percentuale dello 0,13%, ovvero + 6 depositi. E’ questo ciò che emerge dall’analisi relativa alla registrazione dei brevetti effettuata dall’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna sui dati UnionCamere-Infocamere 2023. «Dispiace vedere come le imprese sarde fatichino a registrare, e quindi a proteggere, prodotti, idee, marchi, software, packaging, macchinari e procedure produttive – commenta Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – nonostante ogni anno ci siano a disposizione parecchi milioni di euro che coprono, quasi interamente, tutto il processo presso le Camere di Commercio».



Brevettare e registrare per le attività produttive significa ridurre al minimo il rischio di essere “scippate”, cosa che quotidianamente avviene con facilità e velocità; per le aziende, tale situazione, si trasforma in incubo quando si rendono conto di non poter più commercializzare i propri beni sui mercati nazionali ed esteri perché un concorrente sleale ha registrato o brevettato un brand o una produzione uguale. Nella classifica nazionale dei brevetti depositati, se l’Isola si attesta al terzultimo posto, nell’ultima posizione si trovano Basilicata e Molise, entrambe con 2 registrazioni. Al primo posto, invece, la Lombardia con 1.494 “idee”, che cresce di 34 brevetti rispetto al 2022 quando furono 1.460. Al secondo posto l’Emilia Romagna con 829, in crescita di 45 registrazioni (+5,76%) rispetto al 2022. A livello percentuale exploit dell’Abruzzo con + 17.05% rispetto al 2022 mentre è proprio la Sardegna ad aver fatto registrare il segno negativo più pesante con il -43,26%. A livello di città, Milano guida con 4.780 registrazioni, seguita da Bologna con 698. Per ciò che riguarda le aree geografiche, il Nord Ovest ne ha presentati 4.780 (+1,67%), il Nord Est 1.760 (+1,44%), il Centro 664 (-5,62%) e il Sud e Isole solo 315 (-3.79%).