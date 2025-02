S.A. 12:42 54 crociere nel 2025: «Bene ma Porto da finire» Navi da crociera in aumento in Riviera del Corallo, la prima ad aprile e l´ultima a novembre ma mercato ancora sottovalutato dalla politica nonostante i numeri dicano il contrario: 4 milioni e mezzo per il Pil di Alghero nel 2025 (in media 100 euro da moltiplicare per 45mila arrivi). Restano le grandi incompiute del Porto, dal Piano regolatore alle opere da realizzare, prima fra tutte il molo di sopraflutto. Le interviste a Gianmichele Oliva e a Giancarlo Piras



