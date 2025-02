S.A. 17:59 Fc Alghero in cerca di punti a Nulvi Un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite, un ruolino di marcia che occorre invertire subito: Fc Alghero cerca il riscatto sul difficile campo del Monte Alma



ALGHERO - La Fc Alghero cerca il riscatto sul difficile campo del Monte Alma. Domenica prossima, 23 febbraio, al campo comunale “Canu” di Nulvi, calcio di inizio alle ore 15, i giallorossi cercheranno una vittoria che serva a risollevare, oltre la classifica, anche il morale di una squadra in credito con la fortuna. Un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite, un ruolino di marcia che occorre invertire subito. Diversi i giocatori assenti anche a Nulvi per infortuni vari.



Il tecnico Peppone Salaris spera di recuperare qualcuno in extremis: «Arriviamo da un mese dove i risultati ci sono andati contro. In queste ultime quattro gare ho comunque visto, soprattutto nelle tre sconfitte, una squadra viva. Poi ci sono degli episodi che, in questo momento, ci stanno condannando. Forse la partita peggiore, delle ultime quattro, l'abbiamo fatta contro l'Olmedo – sottolinea mister Salaris – ma, nelle altre, ho visto un gruppo unito. Siamo tutti dispiaciuti. Il calcio, così come la vita è fatto di questi momenti. La cosa importante è reagire e rimediare una classifica che, al momento, piange. Un campionato che si sta confermando difficile. Le aspettative per quanto ci riguarda era diverse, ma andiamo avanti – conclude l'allenatore giallorosso - e pensiamo alle ultime dieci gare che mancano al termine del campionato».