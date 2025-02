S.A. 15:18 Forte della Maddalena: lavori quasi ultimati I lavori sulle facciate esterne delle mura davanti al Porto di Alghero sono quasi ultimati e seguirà la sistemazione dello spazio interno



ALGHERO - Proseguono i lavori di ristrutturazione del Forte della Maddalena ad Alghero. I lavori sulle facciate esterne sono quasi ultimati e seguirà la sistemazione dello spazio interno. «Un esempio virtuoso, ma purtroppo raro nella nostra città, di un’opera pubblica che va avanti in continuità amministrativa. Ora la vera sfida è ridare piena vita a questo luogo, individuare per esso delle funzioni che lo restituiscano in modo completo alla collettività e che, ovviamente, impediscano che un domani possa ritornare in abbandono» commenta il consigliere comunale del Pd Pietro Sartore.