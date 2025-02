Cor 12:25 Imc Oristano, Augusto Navone presidente Esperto nella gestione e salvaguardia delle aree marine e costiere, Navone subentra a Stefano Guerzoni alla guida dell’ente specializzato nella salvaguardia dei mari e nella promozione della blue economy



Il biologo e manager Augusto Navone è il nuovo presidente della Fondazione IMC. Esperto nella gestione e salvaguardia delle aree marine e costiere, Navone subentra a Stefano Guerzoni alla guida dell’ente specializzato nella salvaguardia dei mari e nella promozione della blue economy. L’International Marine Centre (IMC) è un centro di ricerca con sede nella Marina di Torregrande a Oristano, fa parte del Parco scientifico e tecnologico regionale ed è controllato dalla Regione Sardegna tramite Sardegna Ricerche.



Il cambio al vertice è stato ufficializzato venerdì scorso, durante un incontro a cui hanno partecipato Paolo Mossone, direttore generale della fondazione, Carmen Atzori direttrice generale di Sardegna Ricerche e Giuseppe Meloni, assessore regionale alla Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio. Durante la visita al centro, sono state illustrate le attività di ricerca, con un focus particolare su ecologia marina, pianificazione degli ecosistemi marini e costieri e acquacoltura sostenibile. Sono stati inoltre presentati i laboratori dove si stanno portando avanti studi sugli allevamenti di cefali e molluschi.



Nel suo intervento, l’assessore Meloni ha evidenziato come «sia fondamentale per questa amministrazione il sostegno alla ricerca e alle attività che salvaguardano il nostro ambiente naturale», sottolineando poi che «IMC risulta essere un’eccellenza grazie a ciò che viene portato avanti dal personale, dal Direttore Generale e dai ricercatori, a servizio dell’intero sistema della ricerca isolano. Con Sardegna Ricerche, il CNR, in collaborazione con le Università, intendiamo sviluppare in questi anni azioni volte a sviluppare i centri di ricerca, diventando sempre più attrattori di competenze andate all’estero e promotori di progetti internazionali».



La direttrice Generale di Sardegna Ricerche ha rimarcato che «l’IMC è un centro di ricerca d’eccellenza che negli anni ha saputo sviluppare competenze avanzate in settori strategici per l’economia del territorio. Come Sardegna Ricerche, riteniamo fondamentale rafforzare il ruolo del centro, mettendo a sistema le competenze scientifiche con il mondo imprenditoriale per favorire la nascita di nuove opportunità di sviluppo e innovazione. Siamo certi che il dottor Navone saprà valorizzare il lavoro svolto fino a oggi e dare nuovo impulso alle attività del centro».



Il Presidente Navone, ringraziando l’Assessore e Sardegna Ricerche per la fiducia accordata, ha dichiarato: «Il grande lavoro fatto in questi anni sarà importantissimo per la valorizzazione del centro e, grazie alla disponibilità della Regione Sardegna, dell’Assessorato, guidato da Giuseppe Meloni, oltre che di Sardegna ricerche e del CNR, potrà sviluppare progetti di rilievo».