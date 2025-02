Cor 9:10 Ad Alghero passa il Tempio Campionato di Eccellenza 2024/2025: I giallorossi battuti 1-2 al “Pino Cuccureddu” dalla formazione gallurese. L’undici di mister Fadda si era portato in vantaggio con Scognamillo



ALGHERO - L’Alghero lotta alla pari contro la vicecapolista Tempio, si porta anche in vantaggio ma nella ripresa subisce il ritorno dei galluresi e perde 1-2 al “Pino Cuccureddu” nel match della 23ª giornata di Eccellenza. Ai giallorossi, però, c’è poco da rimproverare: oggi hanno messo cuore e anima. In avvio subito pericolosi gli ospiti con Zirolia: sul suo sinistro a giro c’è la grande risposta di Piga che si distende in angolo.



L’Alghero prende però coraggio e imbriglia la manovra della formazione gallurese. Al 35’ è il portiere tempiese Russo a deviare una conclusione velenosa di Marco Carboni ma sul corner successivo non può nulla sul colpo di testa di Scognamillo, che raccoglie un cross preciso di capitan Mereu. Si va quindi negli spogliatoi sull’1-0 per i giallorossi. Anche nella ripresa è Zirolia uno dei più pericolosi tra gli ospiti: al 12’ ci prova con una conclusione mancina dal limite ma non inquadra la porta. Poi al 17’, sugli sviluppi di una punizione molto dubbia assegnata al Tempio arriva il pareggio ospite con Malesa che supera Piga con una rovesciata nel cuore dell’area di rigore.



Passano appena due minuti e il Tempio si porta anche in vantaggio con Zirolia, bravo ad approfittare di una defaillance difensiva dei giallorossi. L’Alghero prova a raddrizzare la partita ma l’ultima occasione importante è del Tempio, a 3’ dalla fine: sul corner battuto da Solinas, Lemiechevsky impegna severamente Piga. L’Alghero esce dal campo comunque a testa alta contro una delle squadre più forti del campionato e mantiene un punto di vantaggio sulla zona “calda”. Sabato è in programma la difficile trasferta sul campo del Villasimius.