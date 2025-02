Cor 19:26 Restyling delle strade cittadine a Sassari Prosegue il restyling delle strade cittadine di Sassari. Cambia il sistema dei parcheggi per favorire pedoni e bici



SASSARI - Proseguono i lavori di manutenzione nelle vie cittadine, con la fresatura e bitumatura delle zone interessate, a cura del settore Infrastrutture della Mobilità e Traffico. Gli ultimi, conclusi la settimana scorsa in via Civitavecchia, tra via Deffenu e via Galileo Galilei e in via Tempio tra via Roma e viale Dante, porteranno nei prossimi giorni anche alcune novità nell’organizzazione dei parcheggi e nel tracciamento degli stop, con l'obiettivo di rendere le aree, studiate prima di tutto in funzione delle esigenze dei pedoni, ancora più sicure e fruibili. In via Civitavecchia, da via Deffenu a via Alghero, dove i parcheggi erano tracciati in modo obliquo a sinistra, la disposizione sarà cambiata in linea a destra.



In via Tempio, da via Roma a via Zanfarino, nella Zona 30, dove gli stalli erano disposti in modo obliquo a sinistra, per l'impossibilità attualmente di utilizzare un tratto di marciapiede a sinistra, si inserirà a destra, in aderenza al marciapiede, una fascia pedonale vicino alla quale saranno tracciati i parcheggi in linea, a pagamento. Sempre in via Tempio, nel tratto da via Zanfarino a via Diaz, anch’esso Zona 30, dove i parcheggi erano disposti in modo obliquo a sinistra, la sosta sarà modificata in linea su entrambi i lati, di cui il lato a destra sarà a pagamento. In questo tratto verrà portato avanti lo stop su via Diaz: l’obiettivo è migliorarne la visibilità. Nel tratto della stessa via, da via Diaz a viale Dante, altra Zona 30, dove i parcheggi erano disposti in modo obliquo a sinistra, la sosta sarà modificata in linea su entrambi i lati. Anche in questo punto sarà portato avanti lo stop su viale Dante. Nei prossimi giorni sarà adottata l’ordinanza che consentirà di procedere con le modifiche.



Inoltre, sempre in una visione della città che mette al centro il pedone e la vivibilità delle vie in tutta sicurezza, sono stati eseguiti alcuni interventi sui marciapiedi. Il cantiere attualmente interessa il marciapiede di via Cavour, da via Ozieri a via Mazzini, nel lato sinistro, mentre precedentemente sono stati compiuti lavori in quelli di via Civitavecchia, da via Deffenu a via Alghero in entrambi i lati, in via Tempio, tra via Roma e via Zanfarino, nel lato sinistro e da via Zanfarino a viale Dante nel lato destro; infine in via Alghero, da via Napoli sul lato destro. Altri interventi saranno eseguiti su brevi tratti di marciapiedi in via De Nicola, via Catalacchino, viale Italia e via Londra. Nei mesi scorsi i lavori di bitumatura avevano interessato via Wagner, via Murgia, via Turati, via Principe di Piemonte, via Tempio (da viale Dante verso via Livorno), via Torino, via Piandanna e viale San Pietro, Incrocio via Amendola - via dei Mille, via dei Mille tratto compreso tra via De Nicola e via Monte Grappa e l’incrocio di piazza Salvator Ruiu.