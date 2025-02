S.A. 8:36 Punto Nascite, Asl: «servono 4 pediatri per la riapertura» Incontro tra Davide Sedona promotore della petizione per la riapertura del Punto Nascite ad Alghero e il direttore generale della ASL di Sassari, Flavio Sensi. Lavori non completati nella struttura ma il vero problema resta la carenza di medici



ALGHERO - Si è finalmente svolto un incontro tra Davide Sedona promotore della petizione per la riapertura del Punto Nascite ad Alghero e il direttore generale della ASL di Sassari, Flavio Sensi. L'azienda sanitaria che aveva chiuso senza nessun preavviso la struttura riconosce solo dopo un anno di aver gestito male la comunicazione: «la ASL ha ammesso che negli ultimi 12 mesi c’è stata una totale mancanza di comunicazione riguardo all’andamento dei lavori di adeguamento strutturale e alla ricerca dei pediatri necessari per la riapertura. Tuttavia, ci è stata manifestata la volontà di collaborare per accelerare il processo e garantire maggiore trasparenza da qui in avanti» si legge nella nota diffusa dal comitato.



In primis si è discusso dei lavori di adeguamento che precedono «con alcune parti già completate e altre ancora da eseguire». E su questo è stato richiesto una documentazione ufficiale sui progressi e aggiornamenti settimanali per monitorare l’avanzamento. Tuttavia, è emerso anche che gli stessi lavori non ostacolano la riapertura «poiché è possibile adottare una rotazione degli spazi per garantire la continuità dell’attività ospedaliera». Il vero problema resta la carenza di pediatri, almeno 4 per la riattivazione immediata del servizio ha ammesso Sensi.



Serve, dunque, pubblicare nuovi bandi con maggiore frequenza, estendere la ricerca a medici nel panorama nazionale e internazionale, oltre al coinvolgimento del Ministero della Salute e l’Assessorato Regionale. «La ASL si è impegnata a fornirci documentazione ufficiale su quanto fatto finora, compresi i bandi pubblicati, i contatti avviati con altre strutture e le azioni messe in campo per il reclutamento dei pediatri. Inoltre, abbiamo richiesto aggiornamenti costanti e verificabili sulle azioni intraprese, in modo che la comunità possa essere informata in tempo reale sui progressi. Riteniamo che, se la ASL manterrà gli impegni presi e se ci sarà una reale volontà politica di supportare il processo, la riapertura del Punto Nascite di Alghero possa avvenire entro i prossimi mesi, garantendo così alle future mamme del territorio un diritto fondamentale» spiega Sedona che chiude con un appello: «invitiamo chiunque abbia contatti con pediatri interessati a lavorare in Sardegna a segnalarceli».



Nella foto: Flavio Sensi, direttore generale Asl di Sassari