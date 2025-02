S.A. 18:48 Carnevale a Tissi: tutti gli eventi Giovedì 27 febbraio festa in maschera, Martedì 4 marzo verrà preparata una favata e ceciata. La giornata clou del Carnevale sarà sabato 8 marzo, con la prevista presenza di carri allegorici e gruppi in maschera per le vie del paese e nella piazza principale. Chiuderà il carnevale la pentolaccia di domenica 9 marzo



TISSI - E’ un Carnevale ricco di eventi quello organizzato dall’Amministrazione comunale di Tissi

e dall'Associazione Sing Sing Sing, cofinanziato dall’Assessorato al Turismo della RAS. Sabato 22 febbraio ha preso il via la festa del Carnevale Tissese. Dal primo pomeriggio, per le vie del paese e nella piazza principale, hanno sfilato e si sono esibiti i Boes e Merdules Bezzos di Ottana, coinvolgendo il pubblico nella loro performance. Ad inaugurare la serata canora , le meravigliose voci delle Piccole Note di Tissi, dirette dalla maestra Laura Santucciu. Piccoli grandi talenti, che sul palco di piazza Municipale, hanno dato dimostrazione di bravura ed energia vocale. Sul palco si sono alternati numerosi artisti, ad iniziare da Alessandro Catte, profondo conoscitore della poesia sarda che ha regalato grandi emozioni con la nota canzone “Non potho reposare” ed altre del suo repertorio, oltre ad aver diretto il coro “Cantori di via Majore”. Ha chiuso la serata la cantante solista Maria Luisa Congiu, con la sua meravigliosa potenza vocale.



Domani, giovedì 27 febbraio verranno preparate e offerte a tutti i presenti, le frittelle accompagnate da ottimo vino locale. Martedì 4 marzo verrà preparata una favata e ceciata. La giornata clou del Carnevale sarà sabato 8 marzo, con la prevista presenza di carri allegorici e gruppi in maschera per le vie del paese e nella piazza principale. A sfilare saranno carri e gruppi non solo locali ma provenienti dai paesi vicini. Chiuderà il carnevale la pentolaccia di domenica 9 marzo per le bambine e i bambini.



«Vorremmo che il Carnevale Tissese - sottolinea il sindaco GianMaria Budroni- diventasse un evento di grande attrazione non solo per la popolazione locale, ma anche per i turisti che già nella giornata del 22 febbraio sono stati numerosi. Lo scopo è anche quello di tramandare ai più giovani le tradizioni culturali, enogastronomiche e folkloristiche legate al Carnevale Tissese; creare momenti di aggregazione per l’intera popolazione,coinvolgendo numerose persone, compresi anziane e anziani, bambine e bambini. La vicinanza di Tissi a località note da un punto di vista turistico, con una buona promozione, potrebbe far sì che i turisti possano scoprire il nostro paese capace di offrire ospitalità, cultura, buon cibo e ottimi vini locali. Far sì che questo evento, assieme a “Note di Cagnulari”, la “Sagra degli asparagi” e l’altro evento culturale in programma per la prossima estate, diventino i fiori

all’occhiello di Tissi.»