Berlinguer e scienza: incontro a Sassari

SASSARI - “Berlinguer e la Scienza, conoscenze scientifiche e scelte politiche”, è il titolo del Quaderno pubblicato della Fondazione Enrico Berlinguer che verrà presentato sabato 1 marzo, nel contesto della mostra “I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer” in corso al Padiglione Tavolara a Sassari. È l’occasione per far conoscere il pensiero di Berlinguer sul rapporto fra politica e scienza, tema raramente affrontato dagli studiosi. In questo senso il Quaderno contribuisce a coprire una lacuna grazie al contributo di quattro autorevoli scienziati/e, Roberto Battiston, Elisabetta Cerbai, Maria Del Zompo e Micaela Morelli i cui saggi sono presentati da Susi Ronchi. Il Quaderno è arricchito da un’opera di Igino Panzino riprodotta in copertina. Partendo dalla ricostruzione storica del pensiero di Enrico Berlinguer, sarà sviluppato un dialogo sul rapporto tra la scienza e le decisioni politiche nell’attualità.



Il dialogo, coordinato dal fisico Gian Nicola Cabizza, fisico, prevede il saluto dell’assessora alla cultura del Comune di Sassari, Nicoletta Puggioni. Seguono gli interventi introduttivi di Eugenia Tognotti, storica della medicina ed editorialista, che farà un approfondimento sul contesto familiare in cui si forma Enrico Berlinguer con una relazione su “Berlinguer: la famiglia come “fabbrica” di educazione politico-culturale e di impegno civile”; di Antonello Cabras, ingegnere, già presidente della Regione Sardegna, e di Elisabetta Cerbai che parleranno di “Conoscenze scientifiche e scelte politiche”. Domenico D’Urso, fisico, responsabile nazionale del progetto Einstein Telescope, tratterà un caso concreto di decisione politica per la scienza, quale l’Einstein Telescope. Dopo gli interventi da parte del pubblico, l’incontro sarà concluso da Maria Del Zompo, neurologa, già Rettora dell’Università di Cagliari e Micaela Morelli, farmacologa. Il dibattito avrà inizio alle ore 11. Alle 10 avrà luogo una visita guidata della mostra.