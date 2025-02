S.A. 18:42 Piazza dei Mercati si fa bella, arriva Sharon Stone In Italia per la Milano Fashion Week e in prima fila alla sfilata dello stilista algherese Antonio Marras, l´attrice americana potrebbe fare una tappa anche in Riviera del corallo dove il designer e la sua famiglia risiedono e dove soprattutto c´è il cuore della produzione e della sartoria, proprio nello spazio in centro



ALGHERO - Lavori in corso in Piazza dei Mercati ad Alghero, dove da qualche giorno gli operai comunali sono impegnati a ripulire il grande spazio in centro e a colorarlo con nuove piantumazioni. Ad accellerare il programma di interventi in città è l'arrivo di una star di Hollywood, l'attrice Sharon Stone che sarà ospite dello stilista Antonio Marras. Il condizionale è d'obbligo e nessuna notizia è stata ancora confermata dall'entourage della casa di moda. Già nei giorni scorsi, l'attrice americana era in prima fila alla sfilata del designer algherese nella settimana della Milano Fashion Week. In questa trasferta italiana, per la Stone sarebbe prevista una tappa anche in Riviera del corallo dove Marras e la sua famiglia risiedono e dove soprattutto c'è il cuore della produzione e della sartoria, proprio nella Piazza dei Mercati, dove una parte dei locali è stata destinata al marchio acquistato un anno fa dal gruppo Veronesi.