S.A. 17:44 Truffata 59enne al telefono: tre denunce La vittima, di Lanusei, segnalava di essere stata contattata da sedicenti broker finanziari che, proponendole investimenti ad alto profitto. Denunciati i responsabili della truffa: un 69enne e una 59enne residenti in provincia di Biella e in un 58enne residente in provincia di Latin



NUORO - Nella mattinata del 9 luglio 2024 una 59enne lanuseina si recava presso la locale Stazione Carabinieri per denunciare una truffa subita nei giorni precedenti. La vittima segnalava di essere stata contattata da sedicenti broker finanziari che, proponendole investimenti ad alto profitto, la convincevano ad effettuare due bonifici da 4000 euro e uno da 3500, in favore di due distinti conti correnti. I truffatori, durante la prima conversazione, inducevano la vittima a scaricare l’applicazione “anydesk”, così da avere il pieno controllo del telefono e gestire da remoto le operazioni del suo conto corrente.



La denunciante, resasi conto del raggiro dopo alcuni giorni, si recava presso la Stazione Carabinieri di Lanusei permettendo di avviare le attività d’indagine volte ad identificare i responsabili della truffa, individuati in un 69enne e una 59enne residenti in provincia di Biella e in un 58enne residente in provincia di Latina. L’analisi dei tabulati telefonici e gli accertamenti sulla documentazione bancaria permettevano di risalire ai due conti correnti verso i quali era confluito il denaro, risultati intestati ai soggetti denunciati.