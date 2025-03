27/2/2025 Piazza dei Mercati si fa bella per Sharon Impeccabile abbellimento firmato Alghero in House. In Italia per la Milano Fashion Week e in prima fila alla sfilata dello stilista algherese Antonio Marras, l´attrice americana fa una tappa in Riviera del corallo dove il designer e la sua famiglia risiedono e dove soprattutto c´è il cuore della produzione e della sartoria, proprio nello spazio in centro