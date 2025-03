Cor 12:29 Alghero: Terrosu stoppa Fratelli d´Italia Così il segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu, replica alla richiesta di chiarimenti urgenti arrivata dal coordinamento cittadino di Fratelli d´Italia Alghero: «Mai affermato che Forza Italia si debba collocare in maniera "equidistante" tra il PD e FdI»



ALGHERO - «Leggo di una singolare richiesta di chiarimenti fatta da FdI su una mia presunta dichiarazione che sarebbe apparsa sulla Nuova Sardegna, e di cui non ho onestamente trovato riscontro. In particolare non ho mai affermato che Forza Italia si debba collocare in maniera "equidistante" tra il PD e FdI. Ma ho affermato che il partito azzurro, pur rimanendo saldamente ancorato al centro-destra, si colloca in quello spazio politico di centro e moderato che va dal PD a FdI. Posizione che condivido con i diversi livelli del partito e che ho sempre espresso da quando sono Segretario Provinciale, compreso al Congresso di Alghero. Probabilmente, se invece di dare eccessivo peso alle dichiarazioni "de relato", o alla sintesi giornalistica che deve necessariamente rispondere alle sue esigenze, si partecipasse e si prestasse più attenzione agli interventi nei dibattiti, questi chiarimenti non sarebbero probabilmente necessari. Spero che il mio intervento sia sufficiente a scongiurare l’intervento di Pietro Pittalis e Marco Tedde, che mi risulta condividano lo spirito del mio ragionamento, richiesto dal circolo FdI di Alghero». Così il segretario provinciale di Forza Italia, Nanni Terrosu, replica alla richiesta di chiarimenti urgenti arrivata dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia Alghero [ LEGGI ].