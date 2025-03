Cor 17:52 L’ex governatore Solinas a processo a giugno Si aprirà il 5 giugno davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, il processo per corruzione che vede imputato anche l’ex governatore sardo Christian Solinas



CAGLIARI - Il giudice per le udienze preliminari Giorgio Altieri ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero Giangiacomo Pilia nei confronti dell’ex presidente della Regione coinvolto nelle indagini per la compravendita di un immobile e per la vicenda legata a una laurea honoris causa in Albania. L'ex Governatore infine è stato prosciolto dall'accusa di turbata libertà degli incanti, dopo che la contestazione è stata derubricata dal giudice in abuso d’ufficio, fatto non più previsto dalla legge come reato.