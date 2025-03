Cor 19:48 VdF, Mulas: potenziare i mezzi di soccorso Così Christian Muals, presidente della commissione consiliare delegata alla Protezione civile del Comune di Alghero: mezzi adeguati alle nuove necessità e qualche unità in più per rispondere tempestivamente a ogni emergenza



ALGHERO - «Negli ultimi mesi, le richieste di intervento delle autoscale dei Vigili del Fuoco nella nostra città sono aumentate in modo significativo. Questo fatto mette in luce un aspetto fondamentale: l’autoscala rappresenta un mezzo indispensabile per la sicurezza e l’efficienza delle operazioni di soccorso sul territorio di Alghero. È evidente che, a fronte della crescita della città e delle sue esigenze, è necessario un adeguamento delle risorse messe a disposizione». Così Christian Muals, presidente della commissione consiliare delegata alla Protezione civile del Comune di Alghero.



Mulas sottolinea coma Alghero sia cambiata molto negli ultimi 30 anni. «La popolazione è cresciuta, raggiungendo i 45.000 abitanti. La città ospita due zone industriali (San Marco e Galantè), due ospedali, numerosi alberghi e palazzoni, tre porti (Alghero, Fertilia e Porto Conte), un aeroporto, e una quindicina di aziende vitivinicole. Inoltre, il territorio da coprire è vasto e complesso. In considerazione di questa evoluzione, ho recentemente presentato un’interrogazione al Sindaco per sollecitare l’intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, affinché vengano potenziati i mezzi disponibili, con particolare riferimento all’autoscala e alle autobotti».



«Non chiediamo l’impossibile - incalza il presidente - ma mezzi adeguati alle nuove necessità e qualche unità in più per rispondere tempestivamente a ogni emergenza. Alghero, infatti, ha le stesse necessità di una città turistica di grande rilevanza come Olbia, e merita un distaccamento dei Vigili del Fuoco che risponda a queste esigenze. È fondamentale garantire una copertura e una risposta adeguate a tutte le emergenze, specialmente in una città come Alghero, che ogni anno accoglie migliaia di turisti e che ha visto un notevole sviluppo. L’adeguamento dei mezzi e delle risorse umane è la base per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori» conclude Christian Mulas.