S.A. 19:17 Klass Coral in trasferta contro la Ferrini La gara, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C, si giocherà domani alle 19.00 sul parquet quartese della palestra “Sant’Elena”



ALGHERO - La Klass Coral Alghero si prepara per la trasferta sul campo della Ferrini Quartu. La gara, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato regionale di Serie C, si giocherà domani alle 19.00 sul parquet quartese della palestra “Sant’Elena”. L’incontro metterà a confronto due formazioni con un cammino differente in questa stagione. La compagine algherese è sesta con 14 punti dopo aver battuto e superato, sette giorni fa al Pala Manchia, la Sef Torres. I quartesi, invece, sono terzi in classifica, in piena lotta con la seconda, Olimpia Cagliari, distante sole due lunghezze. Nello scorso turno è stata la capolista Sennori a infliggere la quinta sconfitta stagionale alla Ferrini che domani sarà motivata a non lasciare andare via punti importanti. Ma la motivazione non mancherà neanche a Musso e compagni che nonostante siano consci del valore e della classifica dell’avversario, venderanno cara la pelle. All’andata, giocata al Pala Corbia lo scorso 30 Novembre, fu la Ferrini a conquistare la posta in palio, vincendo con il punteggio di 67-89.