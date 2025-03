Cor 16:17 Il Tc Alghero presenta la stagione Alla presenza del presidente regionale Fitp Franco Bellini, il sodalizio algherese ha presentato le squadre che parteciperanno al campionato regionale di Serie C, D e ai campionati giovanili di categoria



ALGHERO - Venerdì sera, il Tc Alghero ha presentato a soci e simpatizzanti le attività regionali che attendono le sue squadre in primavera. Alla presenza del neopresidente della Fitp Sardegna Franco Bellini, il presidente del sodalizio algherese Fabio Fois, coadiuvato dal vicepresidente Nanni Moscatelli, dal direttore tecnico Marco Lelli e dal maestro Gino Asara, ha illustrato le varie rappresentative algheresi, a partire da quelle che parteciperanno al campionato regionale di Serie C.



Per la C maschile, inserita nel girone 1, l'esordio è in programma domenica, sui campi in green set di Maria Pia, contro i maddalenini del Tc Novelli. La squadra è composta da Michele Fois, Nicolò Serra, Luca Caminiti, Gabriele Marras, Giuseppe Moscatelli, Giovanni Sanna, Fabiano Fois e Nicolò Carta.

La C femminile, inserita nel girone 1, osserverà un turno di riposo, per poi iniziare la sua avventura domenica 16 marzo. Due giorni prima, venerdì 14, alle 19, la rosa femminile verrà presentata negli spazi commerciali dello sponsor, Capricci, in Via Sassari 31. Rosa formata da Floriana Monti, Alessandra Ogno, Barbara Galletto, Giulia Mura, Alice Martinez, Serena Cimino, Chiara Lovotti e Marta Cau.



In D4 maschile, in campo Lorenzo Marras, Niccolò Contu, Piki Trova, Francesco Marras, Andrea Piras e Stefano Mura. Sette le squadre algheresi impegnate nei campionati giovanili, a partire dall'Under 16 maschile (con Lorenzo Marras, Nicolò Contu, Stefano Mura, Matteo Bilardi e Filippo Pingiori), per proseguire con le due squadre nell'Under 16 femminile: la A (con Giulia Mura, Serena Cimino e Chiara Lovotti) e la B (Ariel Contini, Rachele Speziga e Alessia Marrone). In campo anche l'Under 14 maschile (Francesco Marras, Andrea Piras e Antonio Marogna), due squadre nell'Under 12 maschile (la A, con Antonio Soggiu, Davide Idini e Francesco Muti; la B, con Alessio Sghirru, Francesco Cuccureddu, Federico De Martis e Daniele Brancati) e una nell'Under 12 femminile (con Greta Simbula e Sofia Baduena).