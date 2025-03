Cor 8:00 Alghero Calcio,con la Nuorese pareggio amaro Campionato di Eccellenza 2024/25 : 1-1 dei giallorossi al “Pino Cuccureddu”. Non basta il gol del suo miglior marcatore all’Alghero



ALGHERO - Contro la Nuorese arriva un pareggio amaro e che sta un po' stretto all’Alghero, passato in vantaggio con Scognamillo a 10' dalla fine e raggiunto nel primo minuto di recupero. Finisce così 1-1 il match della 25ª giornata di Eccellenza giocato al “Pino Cuccureddu”. Nel primo tempo la squadra di mister Fadda prova a costruire buone trame di gioco ma la prima occasione è per i barbaricini, al 26', con una punizione velenosa di Caddeo respinta da Gobbi.



Due minuti dopo ci prova Spanu per l'Alghero con un sinistro al volo dal limite e la palla che finisce di poco a lato. Alla mezzora Carboni in area da buona posizione non inquadra la porta, mentre poco dopo è Pinna a fallire una buona occasione. Al 32’ imbucata di Mereu per Marco Carboni dentro l’area, palla deviata e che attraversa tutta la porta senza che nessuno trovi la deviazione vincente. Si va quindi al riposo a reti inviolate. A inizio ripresa ci prova subito Carboni dal limite ma la sua conclusione è facile preda di Trini.



Al 9’ Nuorese vicina al vantaggio con Giuseppe Cocco, che raccoglie una corta respinta di Gobbi su una precedente conclusione ma il suo sinistro viene deviato da un difensore giallorosso quasi sulla linea. Al 16’ Pinna da posizione non facile, in area di rigore, col destro sfiora il palo opposto. Poi al 35’ ecco il vantaggio algherese: imbucata di Scanu dentro l’area per Scognamillo che col destro trafigge Trini. Quando la partita sembra conclusa in favore dei giallorossi, nel primo dei quattro minuti di recupero arriva il pareggio della Nuorese con una bella giocata di Manca che con un mancino chirurgico batte Gobbi. Resta l'amaro in bocca per una vittoria sfumata proprio all'ultimo. Tra una settimana l’Alghero giocherà un delicato scontro salvezza sul campo del Barisardo.



ALGHERO – NUORESE 1-1



ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Kamana, Sini, Spanu, Pinna (44’ st Manunta), Mereu, Scanu (47’ st Mari), Baraye (10’ st Mula), Scognamillo, M. Carboni (31’ st Marras). In panchina: Piga, Delizos, Brboric, F. Sanna, M. Sanna. Allenatore: Mario Fadda

NUORESE: Trini, Filia (44’ st Zannini), Dessolis, Cadau, Dias, Emerson, Tanda (27’ st Demurtas), Steri (39’ st Catte), Manca, Caddeo (1’ st G. Cocco), F. Cocco. In panchina: Mascia, Piredda, Cossu, Pitirra, Aru. Allenatore: Ivan Cirinà

ARBITRO: Vincenzo Melis di Ozieri

RETI: 35’ st Scognamillo, 46’ st Manca

NOTE: ammoniti Mereu e Scanu per l’Alghero, Pitirra per la Nuorese