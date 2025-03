Cor 12:55 Palacongressi, aggiudicati i lavori esterni 557mila euro (oltre Iva di legge) l´importo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne attrezzate, per gli impianti sportivi e gli spazi ricreativi del Palazzo dei Congressi di Alghero



ALGHERO - Sarà la Simetec Srl di Olmedo a realizzare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne attrezzate, degli impianti sportivi e degli spazi ricreativi del Palazzo dei Congressi di Alghero. La ditta ha vinto la concorrenza della Ecotecno Srl di Sassari e nei giorni scorsi si è aggiudicata la procedura negoziata bandita dalla centrale di committente del Comune di Alghero. 557mila euro (oltre Iva di legge) l´importo per gli interventi programmati negli spazi esterni di Maria Pia per 90 giorni di lavori dal verbale di consegna del cantiere che sarà firmato in questi giorni.