Il nuovo live show di Luca Tramatzu ad Alghero Fallito e contento, il nuovo live show di Luca Tramatzu in prima regionale ad Alghero per "Teatri di Prima Necessità _ Primavera '25". Appuntamento sabato 15 marzo



ALGHERO - Il secondo imperdibile appuntamento con la rassegna “Teatri di Prima Necessità _ Primavera ‘25” in programma nel Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero, è per sabato 15 marzo alle ore 21 con il nuovo live show in tour nazionale e in Prima Regionale di Luca Tramatzu:“Fallito e contento”. Lo spettacolo è una dichiarazione d’amore universale. “Love tour” è un indizio per dire al pubblico che assisterà ad un viaggio tra i ricordi d’infanzia durante il quale lo stand up comedian e autore satirico classe 1981, ci farà conoscere sua nonna, parlerà del Papa, delle bombe e dei Santi, dei suoi fallimenti belli e importanti come opere d’arte, perché nel fallimento si può trovare la felicità!



Lo spettacolo, sarà aperto dalla sassarese Silvia Marinu, autrice e stand-upper d’assalto, senza filtri ed orgogliosamente anti social, che ha esordito e collabora con “Stand up comedy Sardegna”. Lo spettacolo, prodotto dalla Crox Concerti è uno degli appuntamenti più attesi della rassegna organizzata da Teatro d’Inverno e realizzati con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione Alghero M.E.T.A, del Comune di Alghero e la direzione artistica di Giuseppe Ligios.



Un invisibile filo rosso unisce lo show di Luca Tramatzu con la commedia “Cosa potrebbe andare storto” della compagnia di Roma “I pensieri dell’Altrove”, in scena il 28 marzo, sempre alle 21. Uno spettacolo sul fallimento! Non la morte, non la povertà, non la solitudine, il fallimento è infatti ciò che più ci terrorizza in questa epoca in cui sembra che gli occhi di tutti ci siano puntati addosso e pur di non fallire, o di raccontarci che non abbiamo fallito, siamo disposti ad intraprendere le più assurde iniziative, anche rapinare una banca! Un paradossale susseguirsi di avvenimenti in cui nulla è come sembra e l’inatteso confronto tra le parti in gioco porta ad una serie di situazioni sempre più comiche e al limite del surreale. Autore del testo è Giorgio Latini in scena con Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta e Roberto Fedele.