S.A. 20:10 Al Verdi musica e teatro si incontrano Tra musica, teatro e racconto è il progetto in scena venerdì 14 marzo alle 20,30, tra gli appuntamenti più attesi del cartellone 2025, che porta sul palco Le Metamorfosi di Ovidio, con Domenico Nordio (violino), Orazio Sciortino (pianoforte) e Tommaso Ragno (voce narrante)



SASSARI - Prosegue al Teatro Verdi la stagione de “I Grandi Interpreti della musica” che, sta portando sullo storico palco cittadino il meglio del concertismo internazionale. Il programma, organizzato dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna, si caratterizza anche quest’anno per la presenza di artisti di fama mondiale e per proposte originali che uniscono la musica ad altre forme d’arte tra cui il teatro. Tra musica, teatro e racconto è il progetto in scena venerdì 14 marzo alle 20,30, tra gli appuntamenti più attesi del cartellone 2025, che porta sul palco Le Metamorfosi di Ovidio, con Domenico Nordio (violino), Orazio Sciortino (pianoforte) e Tommaso Ragno (voce narrante).



I tre grandi nomi creano un virtuoso connubio tra musica e teatro come sempre più spesso accade nella stagione de “I grandi interpreti”. Domenico Nordio, violinista di fama mondiale, si distingue per il lirismo delle sue interpretazioni, mentre Orazio Sciortino, anche compositore, è noto per la sua versatilità e la capacità di creare drammaturgie musicali La collaborazione tra Nordio e Sciortino dà vita ad un progetto originale che parte dalla musica per affidare alle raffinati doti interpretative di Tommaso Ragno il fascino di una narrazione coinvolgente. Protagonista di numerose pellicole di grande successo tra cui “Siccità” di Paolo Virzì, Vermiglio, Leone d'argento alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, Tommaso Ragno è uno degli interpreti italiani più apprezzati della sua generazione. Attore di teatro, cinema e protagonista di produzioni tv diventate cult, tra cui “Il Miracolo” diretto da Niccolò Ammaniti, Ragno dal 2004 è voce narrante nel programma radiofonico Ad alta voce su Rai Radio 3. Il concerto propone musiche di Franz Liszt, Fazil Say, Karol Szymanowski, Claude Debussy.



Nella foto: Tommaso Ragno