S.A. 10:05 Pierluca Mariti al Civico di Alghero Un mix irresistibile di ironia e autenticità quello di Pierluca Mariti, che con il suo talento ha già fatto innamorare il pubblico italiano e che ora è pronto ad affascinare anche quello internazionale. Appuntamento sabato 22 marzo



ALGHERO - Pierluca Mariti, conosciuto online anche come @piuttosto_che, torna a teatro con un monologo comico dopo il tour del suo primo spettacolo Ho fatto il Classico, che tra il 2022 e il 2023 ha raggiunto le cinquanta repliche con innumerevoli sold out tra Italia ed Europa. Attesa tappa al Teatro Civico di Alghero, il 22 marzo, per un evento organizzato da Mister Wolf con la collaborazione de Le Ragazze Terribili. Un mix irresistibile di ironia e autenticità quello di Pierluca Mariti, che con il suo talento ha già fatto innamorare il pubblico italiano e che ora è pronto ad affascinare anche quello internazionale.



"Grazie per la domanda" è un monologo comico brillante che ha conquistato il pubblico a teatro regalando momenti di leggerezza e ironia. Con il suo stile inconfondibile, Pierluca Mariti sa trasformare anche i temi più complessi – dagli stereotipi di genere alle insicurezze della vita adulta – in occasioni per sorridere e pensare. “Grazie per la domanda” è un racconto personale, una lunga seduta di analisi senza l’analista, una confessione a cuore aperto e senza sconti.



«Sono contentissimo di essere tornato sul palco, e la risposta del pubblico mi fa dire che l'entusiasmo è condiviso. Questo secondo spettacolo è assai più personale del primo, per cui l'accoglienza calorosa di chi mi viene a vedere ha un valore ancora più profondo. E adesso non vedo l'ora di incontrare il pubblico europeo: conservo ancora l'emozione del mio primo tour europeo, quella magia di sentirsi a casa anche a migliaia di chilometri dall'Italia» dichiara Pierluca Mariti. Il tour italiano prosegue con un’accoglienza straordinaria, registrando numerosi sold out e confermando l’entusiasmo del pubblico per la sua originale comicità.