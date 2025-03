S.A. 20:40 Nuovo studio di fattibilità per Stintino Il consiglio comunale stintinese approva la mozione del gruppo di opposizione “Stintino passi avanti” per potenziare l’area che collega il centro storico di Stintino al Villaggio Le Tonnare



STINTINO - Una mozione che impegni l’amministrazione comunale di Stintino ad avviare uno studio di fattibilità per un piano di valorizzazione della costa panoramica che collega il centro storico di Stintino al Villaggio Le Tonnare. L’ha presentata nell’ultima seduta consiliare il capogruppo di opposizione Angelo Schiaffino e il consiglio l’ha approvata. L’obiettivo è migliorare la fruibilità dell’area, promuovendo uno sviluppo sostenibile che rispetti l’ambiente e favorisca il benessere della comunità. Con la mozione il consigliere ha voluto esporre una serie di interventi mirati: dalla creazione di aree sosta attrezzate e punti di ristoro a basso impatto ambientale, fino alla definizione di spazi di arredo urbano funzionali e confortevoli.



Particolare attenzione – secondo il consigliere Schiaffino – deve essere riservata alle calette lungo la costa, che dovranno essere oggetto di azioni di pulizia, interventi di miglioramento dell’accessibilità e installazione di segnaletica informativa, per valorizzare il patrimonio paesaggistico e storico del territorio. Lo studio dovrà prevedere inoltre lo sviluppo di infrastrutture a supporto della mobilità lenta, attraverso la promozione di soluzioni eco-sostenibili e il potenziamento del verde urbano con la piantumazione di essenze autoctone. Il progetto presentato dall’opposizione propone di ridurre il carico antropico sulla spiaggia della Pelosa, creando nuovi centri di interesse che possano alleggerire l’impatto sul tratto più fragile della costa. Sul fronte economico, la proposta intende favorire la crescita delle attività commerciali locali e incrementare l’indotto turistico, mentre sul piano sociale si mira a creare spazi di aggregazione utili a rafforzare il tessuto comunitario.



«Questa iniziativa – ha commentato il consigliere Schiaffino –, portata avanti dal nostro gruppo “Stintino passi avanti”, rappresenta un percorso concreto per valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità». «È significativo, inoltre, – ha aggiunto – come il gruppo di maggioranza abbia condiviso pienamente la nostra proposta, riconoscendo il valore di un progetto che mira al benessere comune e alla salvaguardia dell’ambiente». La mozione, accolta dal Consiglio, costituisce il punto di partenza per una serie di studi tecnici e operativi volti a definire le modalità di intervento. L’iter prevede il coinvolgimento di esperti e la consultazione dei cittadini, al fine di individuare soluzioni funzionali che possano conciliare le esigenze del territorio con la tutela dell’ambiente. Il percorso di pianificazione, che tiene conto delle peculiarità storiche e paesaggistiche di Stintino, intende trasformare la costa panoramica in un’area di riferimento per il turismo sostenibile e per il miglioramento della qualità della vita dei residenti.