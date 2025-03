S.A. 10:14 Di Nolfo accoglie nuovo pediatra

Ne servono 7 per servizio h24 Soddisfazione da parte del consigliere regionale algherese per l´entrata in servizio del nuovo pediatra al Civile di Alghero ma si devono essere 7 gli specialisti per ritornare ad un servizio h24



ALGHERO – Nella giornata di ieri all’Ospedale civile di Alghero, nella struttura complessa di pediatria, ha preso servizio un nuovo pediatra: il dottor Giovanni Marco Ruggiu. L’onorevole regionale Valdo Di Nolfo, unico rappresentante algherese nel consiglio regionale, ha voluto dare personalmente il benvenuto al dottor Ruggiu ringraziandolo «per aver sposato la causa del territorio e messo a disposizione la sua competenza».



«Siamo veramente contenti di questo innesto – commenta l’onorevole Di Nolfo - si tratta di una bella notizia che ci fa guardare con ottimismo all’obiettivo prefissato ovvero la riapertura della completa operatività h 24 del reparto di pediatria. Un obiettivo perseguito con impegno grazie al lavoro dal primario dott. Luigi Cambosu che, con l’innesto del dottor Ruggiu, rafforza il già importante servizio di specialistica offerto dal reparto migliorando ulteriormente l’offerta al pubblico».



In seguito alle numerose segnalazioni degli scorsi giorni, compresa la lettera aperta dell’onorevole Di Nolfo al Rettore Mariotti per la riapertura della scuola di specializzazione in pediatria da parte dell’università di Sassari, «resta l’impegno comune delle istituzioni e della comunità per portare alla riapertura del reparto alla totale operatività. Per raggiungere l’obiettivo sarà necessario raggiungere quota sette pediatri per poter ufficialmente riaprire il servizio assistenziale anche dopo le 20 ed è per questo che è stata aperta una manifestazione di interesse della ASL destinata proprio all’ingresso di Pediatri all’ospedale civile di Alghero» conclude Di Nolfo.