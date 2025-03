S.A. 11:07 «Un’area verde per il Quartiere Pivarada» E´ la richiesta del Comitato di quartiere rilanciata da Marco Colledanchise, consigliere comunale e residente del quartiere, che invita l´Amministrazione comunale a realizzare uno spazio di convivialità in due zone già individuate



ALGHERO - ll quartiere della Pivarada, ad Alghero, continua a vivere una fase di notevole espansione, con un incremento costante del numero di abitazioni, circa 80 attività imprenditoriali e un’importante crescita del flusso turistico. Tuttavia, a fronte di questo sviluppo, manca ancora uno spazio verde che rappresenti un punto centrale di aggregazione e identità comunitaria. Il Comitato di Quartiere della Pivarada, che da anni svolge un intenso e meritevole lavoro di sensibilizzazione e proposta, conosce profondamente le esigenze e la realtà quotidiana della zona. In occasione di una recente riunione del Comitato, alla quale ha partecipato Marco Colledanchise, consigliere comunale e residente del quartiere, è emersa con chiarezza l’importanza di individuare uno spazio verde. Una richiesta fino a oggi rimasta inascoltata, con la precedente proposta di uno spazio verde che è stata invece destinata a parcheggio.



«Un quartiere così vivo e dinamico non può restare privo di un luogo di aggregazione e socializzazione», afferma Colledanchise. «Un’area verde non è soltanto uno spazio di svago, ma rappresenta un tassello essenziale per la qualità della vita, un riferimento per i bambini e per tutte le famiglie. Il comitato ha anche pensato ai tanti genitori che ogni giorno attendono i propri figli fuori dal CTR, spesso con altri bambini al seguito: anche per loro, un piccolo parco significherebbe poter trascorrere quei momenti in sicurezza, serenità e convivialità». Colledanchise rilancia dunque con forza la proposta del Comitato, invitando l’Amministrazione comunale «a prendere finalmente in seria considerazione le due zone individuate, per dare vita a un progetto atteso da anni dagli abitanti». «Non si tratta solo di realizzare un’area verde – conclude Colledanchise – ma di offrire finalmente alla Pivarada un luogo di identità, appartenenza e incontro. Questo intervento rappresenterebbe un segnale tangibile di attenzione verso il quartiere e verso tutta la sua comunità».