S.A. 12:15 Festha Manna 2025: arriva Alex Britti Sarà il cantautore e chitarrista romano l’ospite di spicco della manifestazione che quest’anno si celebra il secondo fine settimana di giugno. Il programma



PORTO TORRES - Dopo l’annuncio dei protagonisti dell’evento "Note sotto la Torre - Pasquetta in musica per l’Asinara”, in programma a Porto Torres lunedì 21 aprile che vedrà sul palco di Piazza Colombo Max Gazzè insieme all’Orchestra Jazz della Sardegna, l’amministrazione turritana svela un altro nome d’eccezione che arriverà in città in occasione della Festha Manna 2025. Sarà Alex Britti l’ospite di spicco della manifestazione che quest’anno si celebra il secondo fine settimana di giugno. La giunta comunale, infatti, su proposta dell’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, ha approvato le linee di indirizzo per l’organizzazione dell’evento religioso e popolare più partecipato e sentito dalla cittadinanza che ogni anno richiama in città da ogni angolo della Sardegna un gran numero di fedeli e visitatori sia per onorare il culto dei Santi Martiri Turritani Gavino, Proto e Gianuario e sia per partecipare a tutti gli eventi e ai festeggiamenti che animeranno tutto il mese di giugno e che vivranno il culmine dell’edizione 2025 nelle giornate del 7, 8 e 9 giugno.



Il cantautore e chitarrista romano, autore di successi come Solo una volta (o tutta la vita), Oggi sono io, Mi piaci e tanti altri famosissimi brani, salirà sul palco la sera di sabato 7 giugno con lo sfondo di uno dei monumenti simbolo della città: la Torre Aragonese di Piazza Colombo. Anche questo appuntamento, infatti, è contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre" ed è uno tra gli eventi più attesi dei festeggiamenti dedicati ai Martiri dato che, negli ultimi anni, ha avuto protagonisti del calibro di Noemi, le Vibrazioni e i Modena City Ramblers. «L’amministrazione – ha dichiarato Maria Bastiana Cocco - ha ufficializzato la scelta dell’artista per la programmazione del concerto previsto in occasione della Festha Manna con largo anticipo rispetto al resto del programma dei festeggiamenti patronali che si prevede ricco di iniziative culturali e che quest’anno si svolgeranno durante tutto il mese di giugno. L’annuncio del concerto di Britti arriva in previsione della imminente pubblicazione, a livello nazionale, del calendario di date del tour del cantautore romano, chitarrista di fama internazionale, la cui esibizione a Porto Torres rappresenta la prima tappa estiva in Sardegna. Siamo orgogliosi di poter offrire alla nostra comunità e ai tanti visitatori un evento di così alto livello».



La secolare devozione per i santi Gavino, Proto e Gianuario vivrà il suoi momenti più emozionanti con la processione che accompagnerà il rientro dei simulacri lignei dei Martiri dalla chiesetta di Balai Vicino alla Basilica di San Gavino, con il pellegrinaggio notturno (dal Duomo di Sassari alla Basilica) e con le celebrazioni liturgiche della Pentecoste e del Solenne Pontificale. Come ogni anno la tradizione religiosa sarà accompagnata da un ricchissimo calendario di eventi che l’amministrazione comunale metterà a punto nei prossimi mesi in collaborazione con i cittadini turritani, le associazioni e le attività commerciali del territorio. La Regata del Pescatore, la Sagra del Pesce, il Palio di Santu Bainzu, le rassegne e gli appuntamenti folkloristici e la Fiera di San Gavino sono solo alcune delle manifestazioni più attese di un grande evento identitario, tra i più importanti e sentiti dell'isola, in cui si intrecciano riti secolari, cultura e spettacolo, arte ed enogastronomia.