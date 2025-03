S.A. 10:28 Daga: «polemiche passano, fatti e spazi restano» Dopo la voce del sindaco Cacciotto e del presidente Pirisi, si fa sentire all´interno della maggioranza cittadina quella di Enrico Daga, assessore al Demanio, a spegnere l´ultima polemica politica ad Alghero sulla destinazione della Villa all´associazione Il Maestrale: Dopo anni di abbandono, Villa Maria Pia torna alla città





Che è cosa diversa e, perché no, merita comunque un cin cin.» Dopo la voce del sindaco Cacciotto e del presidente Pirisi [



«Villa Maria Pia è semplicemente il simbolo del nostro impegno per recuperare e valorizzare il demanio comunale. È la ri-funzionalizzazione di uno spazio pubblico che stava andando verso il degrado. Ci sono voluti mesi di lavoro per restituire a questo prestigioso immobile il suo fascino perduto. Per questo ringrazio i funzionari del Comune di Alghero Massimo Dedola e Giancarlo Chessa e tutte le loro squadre, per l'impegno e l'amore con cui hanno operato. Una grande conquista per la città. Ma il punto è un altro: Alghero a breve avrà un nuovo spazio pubblico di qualità, una conquista straordinaria per chi crede nella cultura, nelle associazioni, nello sport e nella partecipazione. Quell'immobile, dotato di foresteria e camere, sarà un motore per la città e le sue cento associazioni. Dopo anni di abbandono, Villa Maria Pia torna alla città e diventerà un luogo vivo e aperto per chi ha idee, progetti e iniziative da condividere. Un altro spazio pubblico, un’altra soluzione concreta per rispondere a una carenza cronica di spazi, proprio come l’Alguer Hall, che – ironia della sorte – fu contestata dagli stessi che oggi polemizzano. Perché qualcuno vuole sminuire questo risultato?» chiede Daga.



E ancora: «E perché, proprio adesso che Alghero guadagna un nuovo spazio, c’è chi prova a inquinare il dibattito? Perché? Forse preferivano il degrado all’uso pubblico? E come mai, invece di gioire per un risultato così importante, si impegnano a diffondere falsità? La città, a breve, ospiterà un incontro istituzionale di altissimo livello, organizzato da una prestigiosa associazione che da diversi lustri, ha avuto il patrocinio delle amministrazioni succedutesi nel tempo, superando i confini ideologici e partitici. Alghero, rappresentata dal Sindaco Cacciotto, sarà al centro del dibattito regionale, sulla riconfigurazione dell'assetto istituzionale: nasce la città metropolitana di Sassari. E di questo bisogna essere fieri». Conclude Daga confermando che: «l’incontro non si terrà a Villa Maria Pia solo perché siamo ancora in ritardo su alcune rifiniture, ma sarà comunque garantita una sede prestigiosa per questa importante giornata di riflessione politica. Le polemiche passeranno, gli spazi pubblici resteranno. Ma è inutile tentare di sminuire la realtà: Villa Maria Pia è oggi uno spazio vivo, una risorsa per la città, un’opportunità per chi vuole costruire, dialogare e crescere. Le polemiche passeranno. Ma gli spazi pubblici che stiamo creando resteranno a disposizione di tutti. E questo è un fatto».



Nella foto: gli operai al lavoro a Villa Maria Pia ALGHERO - «Quando la controinformazione tenta di inquinare il dibattito (ma non ce la può fare). Ripetete con me: Villa Maria Pia non è la nuova sede del Consiglio Comunale. La sede ufficiale è quella di via Columbano, che versa in condizioni tremende. Il Palazzo Civico, ricco di storia, prestigio e significato, al quale siamo tutti più che affezionati, non sarà mai sostituito da alcun altro edificio. Quindi, nessuna nuova sede del Consiglio Comunale da inaugurare, ma l'apertura di un monumento dimenticato che, provvisoriamente, ospiterà la massima assise cittadina, ancora oggi errante.Che è cosa diversa e, perché no, merita comunque un cin cin.» Dopo la voce del sindaco Cacciotto e del presidente Pirisi [ LEGGI ], si fa sentire all'interno della maggioranza cittadina quella di Enrico Daga, assessore al Demanio, a spegnere l'ultima polemica politica ad Alghero sulla destinazione della Villa all'associazione Il Maestrale per un incontro-dibattito sulla Città Metropolitana [ LEGGI ].«Villa Maria Pia è semplicemente il simbolo del nostro impegno per recuperare e valorizzare il demanio comunale. È la ri-funzionalizzazione di uno spazio pubblico che stava andando verso il degrado. Ci sono voluti mesi di lavoro per restituire a questo prestigioso immobile il suo fascino perduto. Per questo ringrazio i funzionari del Comune di Alghero Massimo Dedola e Giancarlo Chessa e tutte le loro squadre, per l'impegno e l'amore con cui hanno operato. Una grande conquista per la città. Ma il punto è un altro: Alghero a breve avrà un nuovo spazio pubblico di qualità, una conquista straordinaria per chi crede nella cultura, nelle associazioni, nello sport e nella partecipazione. Quell'immobile, dotato di foresteria e camere, sarà un motore per la città e le sue cento associazioni. Dopo anni di abbandono, Villa Maria Pia torna alla città e diventerà un luogo vivo e aperto per chi ha idee, progetti e iniziative da condividere. Un altro spazio pubblico, un’altra soluzione concreta per rispondere a una carenza cronica di spazi, proprio come l’Alguer Hall, che – ironia della sorte – fu contestata dagli stessi che oggi polemizzano. Perché qualcuno vuole sminuire questo risultato?» chiede Daga.E ancora: «E perché, proprio adesso che Alghero guadagna un nuovo spazio, c’è chi prova a inquinare il dibattito? Perché? Forse preferivano il degrado all’uso pubblico? E come mai, invece di gioire per un risultato così importante, si impegnano a diffondere falsità? La città, a breve, ospiterà un incontro istituzionale di altissimo livello, organizzato da una prestigiosa associazione che da diversi lustri, ha avuto il patrocinio delle amministrazioni succedutesi nel tempo, superando i confini ideologici e partitici. Alghero, rappresentata dal Sindaco Cacciotto, sarà al centro del dibattito regionale, sulla riconfigurazione dell'assetto istituzionale: nasce la città metropolitana di Sassari. E di questo bisogna essere fieri». Conclude Daga confermando che: «l’incontro non si terrà a Villa Maria Pia solo perché siamo ancora in ritardo su alcune rifiniture, ma sarà comunque garantita una sede prestigiosa per questa importante giornata di riflessione politica. Le polemiche passeranno, gli spazi pubblici resteranno. Ma è inutile tentare di sminuire la realtà: Villa Maria Pia è oggi uno spazio vivo, una risorsa per la città, un’opportunità per chi vuole costruire, dialogare e crescere. Le polemiche passeranno. Ma gli spazi pubblici che stiamo creando resteranno a disposizione di tutti. E questo è un fatto».Nella foto: gli operai al lavoro a Villa Maria Pia