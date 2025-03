S.A. 11:01 Il dibattito sulla Città Metropolitana spostato al Teatro L´iniziativa del 24 marzo promossa dall´associazione Il Maestrale e dedicata alla nascita della Città Metropolitana si farà al Teatro Civico di Alghero, dopo le polemiche sull´assegnazione della sede di Villa Maria Pia poi revocata







Sono stati infatti invitati al dibattito tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte della Città Metropolitana di Sassari. L’invito viene esteso alle associazioni di categoria, alle forze sociali, sindacali, produttive e politiche, alle associazioni e ai cittadini del territorio. Introduce i lavori il Presidente dell’Associazione Maestrale, Roberto Tedde. Coordina Gabriella Esposito, VicePresidente dell’Associazione: «L’iniziativa è aperta a tutti. Una opportunità per riunire i protagonisti, presentare il nuovo ente locale e discutere in merito al valore statutario e politico della Città Metropolitana, alla sua incidenza per lo sviluppo del territorio e ai passi concreti da fare in rapporto con i cittadini».

L’evento si colloca nell’ambito degli incontri propedeutici alla scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Progetto Città Nord Ovest”, co-finanziata dalla Fondazione di Sardegna. ALGHERO - L’incontro-dibattito: “La Città Metropolitana, il nord ovest che si connette” sarà ospitato al Teatro Civico di Alghero, lunedì 24 marzo alle 18. «Non più a Villa Maria Pia, in quanto ieri ci è stato comunicato che non sono stati ancora ultimati i lavori di adeguamento della sala» si legge nella nota diffusa dall'associazione, dopo le polemiche sull'autorizzazione a svolgerla a Villa Maria Pia poi revocata [ LEGGI ]. Lunedì 24 marzo alle ore 18, all’incontro-dibattito organizzato dall’Associazione Culturale Maestrale, con il patrocinio del Comune di Alghero interverranno il Vicepresidente della Regione Sardegna Giuseppe Meloni, l’Assessore degli Enti Locali della Regione Sardegna Francesco Spanedda, l’Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari Gavino Arru, il Commissario Straordinario della Provincia di Sassari Gianpiero Scanu, il Sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, il Sindaco di Porto Torres Massimo Mulas insieme ad altri primi cittadini.Sono stati infatti invitati al dibattito tutti i sindaci dei Comuni che fanno parte della Città Metropolitana di Sassari. L’invito viene esteso alle associazioni di categoria, alle forze sociali, sindacali, produttive e politiche, alle associazioni e ai cittadini del territorio. Introduce i lavori il Presidente dell’Associazione Maestrale, Roberto Tedde. Coordina Gabriella Esposito, VicePresidente dell’Associazione: «L’iniziativa è aperta a tutti. Una opportunità per riunire i protagonisti, presentare il nuovo ente locale e discutere in merito al valore statutario e politico della Città Metropolitana, alla sua incidenza per lo sviluppo del territorio e ai passi concreti da fare in rapporto con i cittadini».L’evento si colloca nell’ambito degli incontri propedeutici alla scuola di formazione all’impegno sociale e politico “Progetto Città Nord Ovest”, co-finanziata dalla Fondazione di Sardegna.