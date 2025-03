S.A. 10:09 Party letterario all´Archivio di Sassari L’appuntamento è per giovedì 27 marzo alle 16.30 nell’Archivio Storico di via dell’Insinuazione dove si svolgerà il "Silent reading": un party letterario durante il quale le persone si incontrano per leggere e condividere insieme la stessa passione per i libri



SASSARI - Dopo il successo di dicembre nella biblioteca di piazza Tola, ora saranno le sale dell'Archivio storico comunale a ospitare lettori e lettrici per una esperienza immersiva tra le carte. L’appuntamento è per giovedì 27 marzo alle 16.30 nell’Archivio Storico di via dell’Insinuazione dove si svolgerà il "Silent reading": un party letterario durante il quale le persone si incontrano per leggere e condividere insieme la stessa passione per i libri. Un’occasione per fare nuove conoscere e scoprire e riscoprire luoghi ricchi di storia e cultura, come l’Archivio, il tutto accompagnato da un buon libro.



I partecipanti potranno portare un testo da casa oppure prenderne uno messo a disposizione dalla biblioteca dell'Archivio storico. Ogni partecipante leggerà per circa 50 minuti individualmente e in silenzio. Trascorso il tempo potrà condividere la propria lettura con gli altri partecipanti. "Silent reading" è un’iniziativa per la promozione e il sostegno della lettura che è arrivato a Sassari nel 2024: la sua particolarità è quella di mettere da parte il cellulare finché non termina l’appuntamento. È un modo per fermarsi e dedicare del tempo a se stessi all'interno di luoghi magici e intrisi di storia e cultura.