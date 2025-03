S.A. 17:32 Solo Edipo sabato 22 marzo allo Spazio T Sabato 22 marzo alle ore 21 in scena ad Alghero la Scuola d´Arte Drammatica di Cagliari con una riscrittura della tragedia di Sofocle curata dall’attore cagliaritano, classe 2001, Emanuele Bosu



ALGHERO - Un giovane talento quello che arriva sabato 22 marzo alle ore 21 per la prima volta ad Alghero allo SpazioT nell’ambito della seconda edizione di “ALt - fermate culturali alternative”. Attore, drammaturgo e regista Emanuele Bosu, classe 2001, sarà in scena con il monologo “Solo Edipo” prodotto dalla Scuola d’Arte Drammatica di Cagliari. L’intramontabilità del testo sofocleo e la scelta registica di questa messa in scena conducono ad un continuo parallelismo con la nostra contemporaneità, nella quale riscontriamo spesso una condizione di solitudine e di abbandono, in un continuo vagare senza meta, in una società che pare inesorabilmente dedita alla svalutazione e alla perdita di valori etici e morali. Partendo dall’analisi della celebre opera Di Sofocle e percorrendo una lunga sperimentazione sul personaggio di Edipo, nella sua complessità e originalità all’interno della storia del Teatro, è nato il monologo “Solo Edipo”.



Uno spettacolo che punta l’attenzione sulla tragicità subita e sofferta del protagonista in uno stato di assoluta solitudine che lo imprigiona per il resto dei suoi giorni. In “Solo Edipo” Bosu porta in scena la fase di passaggio, l’esilio che lo stesso Edipo si infligge dopo essersi accecato, avendo scoperto il suo amaro destino. Si mostra lo spazio temporale che divide l’Edipo Re dall’Edipo a Colono, quel limbo di sciagura e pentimento, di strazio e riscatto, di buio e silenzio. Come un viandante che si dirige verso il nulla della sua esistenza, occupa il proprio tempo ripescando i personaggi del suo passato, i vecchi ideali e le antiche certezze, mescolate agli umori neri di un presente asfissiante. Lo SpazioT è nato ad Alghero nel 2010 su iniziativa degli attori Maurizio Pulina e Chiara Murru e nel 2025 festeggia i suoi 15 anni di attività. Molte le iniziative in programma per il primo centro di aggregazione e produzione culturale e teatrale della città, oggi ospitato nei nuovi spazi di via Kennedy al 107A, che comprende anche un co-working e un piccolo store/foyer: il T