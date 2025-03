S.A. 14:06 Open Firenze:la tennista Ogno perde al terzo turno Al terzo turno Anastasia si arrende alla superiore in classifica nazionale, la 2.4 ligure Ludovica Penna col punteggio di 6/3 6/3. Il Torneo Open che assegna punti validi per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d´Italia



ALGHERO - Si ferma nei trentaduesimi di finale l'avventura dell'algherese Anastasia Ogno classifica nazionale 2.5, ultima tennista sarda rimasta in gara. Sui campi del Match Ball Firenze Country Club si sta disputando il Torneo Open che assegna punti validi per le Prequalificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia in programma a maggio al Foro Italico a Roma. Anastasia già nel tabellone principale incontra al primo turno una qualificata la laziale Chiara Pescetelli che supera col punteggio di 6/2 6/0. Nel secondo turno Anastasia affronta la veneta Benedetta Baratto che supera in rimonta col risultato di 6/7 7/5 6/4. Al terzo turno Anastasia si arrende alla superiore in classifica nazionale, la 2.4 ligure Ludovica Penna col punteggio di 6/3 6/3. Anastasia lascia Firenze senza rammarico consapevole di aver disputato un ottimo torneo considerando l'alto livello delle atlete iscritte ben 219 provenienti da tutta Italia.



Nella foto: Anastasia Ogno