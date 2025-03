S.A. 20:00 Serie C, impegno in trasferta per il Tc Alghero La compagine algherese vuole dimenticare la sconfitta subita in casa del Tc Cagliari e si prepara alla seconda trasferta consecutiva nel Capo di Sotto, stavolta a Quartucciu



ALGHERO - Il Tc Alghero torna in campo per la terza giornata del campionato regionale di Serie C di tennis maschile a squadre. La compagine algherese vuole dimenticare la sconfitta subita in casa del Tc Cagliari e si prepara alla seconda trasferta consecutiva nel Capo di Sotto, stavolta a Quartucciu, sui campi dell'Easy Tennis, nel match valido per il terzo turno del girone 1. Terza giornata: Easy Tennis Quartucciu-Tc Alghero, Quattro Mori Tennis Team-Sporting Ct Quartu, Tc Ghilarza-Tc Novelli La Maddalena. Riposa Tc Cagliari. La classifica: Sporting Ct Quartu e Tc Cagliari 4; Quattro Mori Tennis Team* e Tc Novelli La Maddalena 2; Tc Ghilarza*, Easy Tennis Quartucciu e Tc Alghero 0. (* una partita in meno).