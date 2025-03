S.A. 21:05 Il Trio Nova-Boffa-Scotta al Conservatorio di Sassari La rassegna concertistica “I concerti di primavera” torna lunedì 24 marzo con un nuovo appuntamento: “Bx3”, con musiche di Bach, Bolling e Bernstein eseguite dal trio composto da Giuseppe Nova al flauto, Giorgio Boffa al contrabbasso e Giovanni Scotta al pianoforte



SASSARI - Dal jazz al musical passando per la grande musica classica nel segno di tre grandi compositori: è questo il tema del prossimo appuntamento con “I concerti di primavera” in programma lunedì 24 marzo alle 20.30 nella sala Sassu del Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari. Il ciclo di concerti, curato dall’Associazione Ellipsis, arriva al giro di boa con “Bx3”, dalle iniziali dei tre autori proposti, Claude Bolling, Johann Sebastian Bach e Leonard Bernstein. Tre sono anche i musicisti che saliranno sul palcoscenico della sala Sassu: Giuseppe Nova al flauto, Giorgio Boffa al contrabbasso e Giovanni Scotta al pianoforte. Il concerto sarà aperto dalla Suite n.1 di Claude Bolling, autore francese del Novecento, grande pianista e rinomato compositore, autore delle colonne sonore dei film Borsalino e California Suite oltre che collaboratore, tra gli altri, di Duke Ellington, Django Reinhardt, Yo-Yo Ma.



Con un salto indietro di tre secoli, il trio riprende poi grandi pagine di Bach riviste in chiave jazzistica: Badinerie&Solfeggietto in Jazz e Jazz in Brandenburg n.1 BWV 1046 e n.4 BWV 1049 (arrangiamenti di Giovanni Scotta) e il Largo dal Concerto in fa minore BWV 1056 (arrangiamento di Rino Vernizzi). La serata si chiuderà con un medley dal notissimo musical West Side Story, capolavoro di Leonard Bernstein. La rassegna di dieci concerti dell’Associazione Ellipsis, in collaborazione col Conservatorio “Canepa”, è patrocinata e gode del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Sassari e dell’ERSU, Ente regionale per il diritto allo studio.