Danza e teatro: 11 milioni da Regione

ALGHERO - Per il settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e teatro) la Giunta regionale, su proposta di delibera dell’assessora dello spettacolo Ilaria Portas, ha stanziato fondi per 11 milioni, con un incremento di 1milione rispetto al 2024. «Il mese scorso – spiega l’assessora Portas – ho incontrato gli operatori del settore e, insieme ai miei uffici, abbiamo lavorato per acquisire tutti i loro riscontri. Alcuni sono già stati inseriti nella nuova delibera, ad altri dobbiamo mettere mano. Ovviamente il lavoro non termina qui, questo è il primo passo di un cammino che stiamo finalmente intraprendendo insieme, per semplificare per esempio le operazioni di rendicontazione che tanti problemi hanno creato. Nel mese di aprile apriremo un nuovo tavolo di confronto e toccheremo anche il tema della gestione dei fondi: l’obiettivo è arrivare a una maggiore efficacia attraverso una forte anticipazione dei tempi di pubblicazione e soprattutto di erogazione». La delibera inoltre prevede delle lievi modifiche al calcolo e all'erogazione del contributo assegnabile agli organismi dei tre settori, in attesa di una revisione dei criteri di assegnazione concordati attraverso un confronto partecipato.