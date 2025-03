S.A. 15:37 Padel Serie C: Alghero vince all´esordio contro Capoterra Buona la prima per il Padel Club Alghero. Il Padel Club Alghero vince la prima giornata di Serie C Maschile fuori casa per 3 incontri a 0



ALGHERO - Il Padel Club Alghero vince la prima giornata di Serie C Maschile fuori casa per 3 incontri a 0 contro i temibili avversari dell'Easy Sporting Club di Capoterra. Vincono Molina e Caminiti contro Portillo e Garau; la coppia formata da Razzuoli e Di Mauro contro Montoya e Piga; infine, Napoli e Manu contro Donadio e Casula. Un inizio scoppiettante per la squadra algherese che quest'anno ha l'obbiettivo di acciuffare il primo posto nel girone di Serie C Maschile per tentare di strappare il pass per i Playoff per la qualificazione in Serie B.



La squadra Algherese parte con il piede giusto anche quest'anno e Sabato 29 Marzo affronterà lo Sportlife Club di Cagliari in casa alle ore 11.00 sui campi di Viale Europa / Via delle Baleari. Il Padel Club Alghero quest'anno, parteciperà anche al Campionato a Squadre FITP di Serie D con ben 5 Squadre iscritte: 2 squadre femminili e 3 squadre Maschili. Un grande risultato per il Padel Club della città che punta in alto con l'obbiettivo di portare una seconda squadra in Serie C e cercare di incrementare sempre di più il numero di appassionati verso questo magnifico sport.