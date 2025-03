S.A. 21:27 La flautista Silvia Careddu al Verdi di Sassari Nuovo appuntamento per la stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica”. Venerdì 28 marzo alle 20,30 arriva sul palco del teatro Verdi “Il Magico flauto” di Silvia Careddu:“la flautista italiana più famosa del mondo”



SASSARI - Nuovo attesissimo appuntamento al Teatro Verdi di Sassari per la stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica” organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Venerdì 28 marzo alle 20,30 arriva sul palco del teatro Verdi “Il Magico flauto” di Silvia Careddu:“la flautista italiana più famosa del mondo” come spesso viene definita. Gallurese doc (padre di Bortigiadas mamma maddalenina) Careddu ha già alle spalle una carriera internazionale straordinaria, che è partita da Cagliari (dove si è diplomata al Conservatorio) per arrivare sui palcoscenici più importanti del mondo. Da sempre legatissima alla Sardegna, dove trascorre lunghi periodi specialmente in estate, Silvia Careddu ha ricevuto qualche mese fa il Premio Navicella 2024 ultimo in ordine di tempo tra quelli ricevuti fino ad oggi. Uno per tutti, il prestigioso concorso internazionale di Ginevra, conquistato nel 2001. Da quel premio in poi è stato un susseguirsi di traguardi.



Nel 2015 Silvia Careddu vince il concorso di primo flauto della Wiener Philharmoniker prima italiana a entrare in questa orchestra leggendaria. “«Non posso che essere orgogliosa di questi importanti traguardi che mi hanno dato l’opportunità di suonare nei più importanti teatri, diretta dai grandi nomi del concertismo -dice Careddu - ma ci tengo a dire che sono anche particolarmente emozionata e felice di esibirmi di nuovo qui in Sardegna dopo circa 10 anni dall’ultimo concerto e per la prima volta al Teatro Verdi di Sassari. Ho apprezzato molto questo invito della Cooperativa Teatro e/o Musica perché mi permetterà di suonare finalmente davanti alla mia famiglia, in sala ci saranno mio padre, mia madre e gli amici di sempre. Una bellissima occasione». Oltre a proseguire la sua carriera internazionale Careddu insegna alla prestigiosa Università delle arti di Zurigo. “ Il programma della serata propone musiche di Telemann, Vivaldi, Mozart.



Nella foto: Silvia Careddu