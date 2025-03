S.A. 18:52 Fc Alghero ospita San Giorgio Perfugas Una gara intensa con gli algheresi che puntano alla vittoria per riscattare la sconfitta dell´andata. In casa Fc Alghero rientra l´attaccante Salvatore Pilo, mentre sarà assente, per squalifica il portiere Walter Frau



ALGHERO - La Fc Alghero ritorna in casa per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Prima Categoria, girone D. Domenica, con inizio alle ore 16, nel campo “Pino Cuccureddu” di Maria Pia arriva la vice capolista San Giorgio Perfugas. Si preannuncia una gara intensa con gli algheresi che puntano alla vittoria per riscattare la sconfitta dell'andata. In casa Fc Alghero rientra l'attaccante Salvatore Pilo, mentre sarà assente, per squalifica il portiere Walter Frau.



Gara proibitiva, come sottolinea lo stesso tecnico Andrea Peana che punta sulla voglia di riscatto dei suoi: «Il San Giorgio Perfugas sta disputando un grande girone di ritorno. È una delle squadre più in forma del momento e poi arriva dall'importante vittoria conquistata nello scontro diretto contro il Campanedda. Per noi sarà un bel test e cercheremo, come sempre, di fare la nostra patita al meglio. Non regaleremo nulla a nessuno – ha tenuto a precisare l'allenatore giocatore giallorosso – cerchiamo di onorare al meglio il nostro campionato anche perché dobbiamo rifarci della sconfitta rimediata nella partita di andata. Abbiamo voglia di dimostrare tutto il nostro valore e, nelle ultime giornate lo stiamo dimostrando con prestazioni convincenti di tutto il collettivo. La squadra si è risollevata, stiamo bene anche se qualche assenza per infortunio non manca, e, contro il San Giorgio Perfugas, cercheremo la vittoria».



Sul fronte giocatori, una delle pedine del centrocampo algherese è Riccardo Peana che riconosce il valore degli avversari e ribadisce la volontà di puntare alla vittoria: «Stiamo lavorando bene in queste settimane, ci siamo prefissati di giocare tutte le partite come se fossero una finale. Domenica contro il Perfugas, mi aspetto una partita difficile, avremmo delle assenze importanti, ma chi sarà chiamato a sostituirle sono sicuro darà il massimo. Perfugas ha una bella squadra, forte, quadrata e ben allenata. Visto il risultato ottenuto domenica scorsa, che ha riaperto il campionato, immagino verranno per fare bottino pieno, ma ci troveranno ben motivati e carichi per riscattare la sconfitta dell'andata».



