Nuove reti idriche, disservizi ad Alghero

ALGHERO - Nell’ambito dei cantieri di efficientamento delle reti idriche che Abbanoa sta portando avanti nel Comune di Alghero, lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile saranno collegate le nuove condotte appena realizzate nelle vie Parc Guell e Tibidabo. Nelle due giornate si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle due strade interessate e nella vicina via Carbia tra le 8.30 e le 18.30 per effettuare le necessarie operazioni di scollegamento delle vecchie tubature e collegamento delle nuove.



Sono quasi 10 chilometri le nuove reti idriche che Abbanoa sta realizzando in città con un investimento di oltre 7,2 milioni di euro: Alghero è tra i principali centri su cui il Gestore Unico sta investendo i fondi europei di sviluppo e coesione “Fsc” destinati a “Interventi di rilevanza strategica regionale per il settore idrico”. La città è interessata da 3 maxi-appalti: il primo cantiere riguarda le zone del Carmine, Manzoni, De Gasperi, Pietraia e Sant’Anna); il secondo riguarda Fertilia mentre il terzo il Centro storico e Giovanni XXIII.