S.A. 10:28 Paolo Fresu: concerto per la pace a Kiev Il grande maestro del jazz italiano e la straordinaria produzione originale sbocciata nel giardino di Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica grandi e attesi protagonisti di un “abbraccio sonoro” al popolo ucraino e agli studenti e studentesse del R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music



CAGLIARI - Un concerto per la pace. Un vero, forte e avvolgente “abbraccio sonoro”: così lo stesso Paolo Fresu, gemma preziosa del jazz made in Italy, anima bella del Time in Jazz e direttore artistico del progetto Insulæ Lab - Centro di Produzione Musica ha definito l’inedito e straordinario abbraccio che, a Kiev in Ucraina il 03 e 04 aprile, fonderà l’arte del maestro di Berchidda alla bellezza della produzione originale griffata Insulæ “Sketches of Islands” (Rino Cirinnà, Edoardo Petretti, Marco Zenini e Francesco de Rubeis. Insieme a loro viaggeranno verso Kiev per l’occasione Luca Devito e Fabrizio Dall’Oca.



Un luogo, Kiev, che ha qualcosa da urlare al mondo, e che grazie alla connessione e alla stretta collaborazione fra Ambasciata d’Italia a Kiev (con l’ambasciatore Carlo Formosa), Istituto di Cultura Italiana a Kiev e Insulæ Lab ospiterà una due giorni unica che, dopo la Masterclass di giovedì 03 aprile (h 15-18) al “R. Glier Kyiv Municipal Academy of Music”, il 04 aprile all'Origin Stage (Shota Rustaveli St, 16а, Kyiv, Ukraine, 01001) prenderà forma di concerto con Paolo Fresu ad affiancare come ospite speciale i musicisti di “Sketches of Islands”.



Oltre alla valenza dell’iniziativa, oltre al valore della proposta artistica, altre al significato che le note assumono in contesti globali in cui è il rumore del conflitto e spezzare i silenzi e non certo quello della pace che precede l’attesa della sinfonia, particolarità dell’evento sarà la partecipazione alla Masterclass degli studenti del college che avranno la grandissima opportunità di confrontarsi con musicisti di calibro internazionale. L’ensemble è partito oggi dall’Italia per l’Ucraina, scalo in Moldavia e lunghe ore di viaggio verso Kiev.