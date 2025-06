S.A. 17:33 Festival delle Bellezze fa tappa all´aeroporto di Alghero Sabato prossimo 21 giugno prenderà il via l´VIII edizione del Festival delle Bellezze. Alle 17, nella main hall dell´aeroporto di Alghero, è in programma il concerto "Sol Invictus - canti per il Solstizio d´Estate", con i coristi, gli strumentisti e i solisti dell´Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari



ALGHERO - Dopo le cinque anteprime delle scorse settimane, sabato 21 giugno alle 17 all’aeroporto di Alghero prenderà ufficialmente il via l’ottava edizione del Festival delle Bellezze, la rassegna musicale dell'Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia, ideata dal maestro Vincenzo Cossu nel 2018. Nella main hall dello scalo Riviera del corallo l'Insieme Vocale Nova Euphonia e la Corale Studentesca Città di Sassari celebreranno la Giornata mondiale della musica, un evento che si svolge in 120 paesi del mondo, tra i quali l’Italia, in coincidenza con il Solstizio d’estate. Il concerto “Sol Invictus - Canti per il Solstizio d’estate” è organizzato in collaborazione con la Feniarco e la Sogeaal, con coristi, strumentisti e solisti diretti come sempre dal maestro Vincenzo Cossu. Al pianoforte Walter Masala, alla chitarra Gabriele Griva, alle percussioni Gabriele Serra, al basso elettrico Alessandra Daidone, flauto Maria Paola Deriu e Letizia Nicolè, trombone Andrea Deriu, oboe Vanessa Muglia.



La novità di quest’anno è costituita proprio dallo spazio concesso nell’aeroporto di Alghero-Fertilia, la principale “porta d'ingresso” per tutto il nord ovest della Sardegna, luogo di partenza e arrivi per eccellenza, dove ogni giorno turisti e sardi vengono accolti per godere delle bellezze del territorio, proprio quelle a cui il Festival vuole dar voce attraverso la musica, ponte tra culture, emozioni e territori. Si ringraziano per la Sogeaal Cesare Dell'Erba ed Elena Fonnesu e per la Camera di commercio Antonella Viglietti, referente per il network Salude&Trigu, che interverranno nel corso della serata. L’appuntamento all’aeroporto di Alghero sarà condotto da Manuela Muzzu. Media partner: Sardinian Life, ISO IMAGE, SARdies; fotografo Vanni Azzu; fonica e service audio: Marco Pinna; sicurezza e antincendio: Bruno Piu e Mario Conconi; Green Partner: Grimaldi Lines Sardegna. Direttore artistico: Vincenzo Cossu.



Anche quest’anno il Festival delle Bellezze punta sul carattere identitario della proposta musicale, a cominciare dai luoghi prescelti che faranno da sfondo alle serate nelle quali si articolerà la manifestazione. L’ottava edizione della rassegna ideata dal maestro Vincenzo Cossu, direttore artistico del Festival, conferma infatti il cartellone itinerante, con l’obiettivo di valorizzare le bellezze archeologiche, paesaggistiche e monumentali del nord Sardegna portando nei luoghi la grande musica. Il Festival delle Bellezze è organizzato dall’associazione Insieme Vocale Nova Euphonia e per il quarto anno consecutivo è inserito nel network Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari, che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. Anche quest’anno si rinnova la Green partnership con Grimaldi Lines.



Organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonìa, nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all‘economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l‘allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.