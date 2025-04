S.A. 19:13 Empoli esclude i tifosi sardi: Regione indignata La Regione Sardegna chiede quindi un intervento immediato affinché venga garantito ai tifosi del Cagliari il diritto di seguire la propria squadra senza discriminazioni, dopo l´esclusione della tifoseria sarda nella prossima partita tra Empoli e Cagliari



CAGLIARI - La Regione Sardegna esprime la sua indignazione per la decisione, appresa nelle ultime ore, di escludere i residenti nell’Isola dalla vendita dei biglietti per la partita Empoli-Cagliari, in programma domenica 6 aprile. Una scelta che, in assenza di un provvedimento ufficiale delle autorità competenti, appare ingiustificata e discriminatoria nei confronti della tifoseria rossoblù. «Aspettiamo con urgenza un chiarimento da parte degli organi preposti – dichiara l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – perché una misura di questo tipo penalizza in modo inaccettabile i nostri tifosi, che già affrontano enormi difficoltà logistiche ed economiche per seguire la loro squadra. A differenza delle tifoserie di altre squadre, i sardi devono organizzare con largo anticipo spostamenti complessi, acquistando voli o traghetti con settimane di anticipo. Non è giusto che, a pochi giorni dalla partita, vengano privati della possibilità di assistere al match e subiscano ingenti perdite economiche. Ci auguriamo che venga trovata una soluzione equa e rispettosa dei diritti di tutti».



«Credo non si possa non tenere conto dello spirito sportivo e dei tifosi - commenta l'assessora regionale dello Sport Ilaria Portas -, tutti conosciamo la genuinità, la compostezza della tifoseria cagliaritana, che si è sempre contraddistinta per spirito di solidarietà con le altre tifoserie. Inoltre, non si può rimandare una tale decisione neppure a pregresse ostilità tra le due tifoserie». La Regione Sardegna chiede quindi un intervento immediato affinché venga garantito ai tifosi del Cagliari il diritto di seguire la propria squadra senza discriminazioni, nel pieno rispetto delle normative e dei principi di equità e sportività.