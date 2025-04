S.A. 9:01 Confartigianato: Mattia Urru presidente Giovani Imprenditori Mattia Urru è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Sardegna. 25enne di Quartu si occupa di servizi digitali.



CAGLIARI - Mattia Urru, 25enne di Quartu imprenditore artigiano nei servizi digitali, è il nuovo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Sardegna. E’ stato nominato dall’Assemblea Regionale elettiva che ha visto la partecipazione di oltre 30 delegati provenienti da tutta l’Isola. Del Direttivo regionale fanno parte anche i vicepresidenti Martina Meloni di Oschiri e Lorenzo Finotto di Oristano, e gli altri componenti quali Agostino Isoni per la Gallura, Valentino Frau per Oristano e Valeria Melis per il Sud Sardegna. Urru, nato nel 1999 e laureato in ingegneria informatica all’Università di Cagliari e iscritto all’Ordine, è il fondatore e titolare di “Zippiri”, società di sviluppo software. Fa parte del Direttivo di Confartigianato Sud Sardegna ed è componente della Giunta Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confartigianato.



«Sono onorato di assumere questo ruolo in un momento cruciale per le nostre realtà produttive perché fare impresa non è facile, soprattutto nella nostra Isola – ha affermato il neo Presidente dei Giovani Imprenditori Artigiani - innovare e rinnovare comporta un forte investimento sui noi giovani che dobbiamo essere riferimento per la nostra generazione e, soprattutto, per quelle che verranno nei prossimi anni perché se noi siamo il presente, perché agiamo, lavoriamo e investiamo adesso, è nostro dovere preparare il futuro per chi verrà domani, di noi preparandogli il terreno e creando condizioni sempre migliori». «Inoltre è necessario valorizzare la creatività e la passione dei nostri colleghi per supportarli nello sviluppo di idee innovative – ha proseguito Urru - e contribuire, così, a sviluppare attivamente il tessuto imprenditoriale sardo». Il nuovo Presidente ha annunciato come le linee guida del mandato verranno programmate nei prossimi giorni e svolte con il supporto di tutto il Direttivo in raccordo con i Senior di Confartigianato Sardegna.



Nella foto: Mattia Urru con il Direttivo