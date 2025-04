S.A. 10:57 ALT: nuovo Reading allo Spazio T Domani, sabato 5 aprile alle ore 21 in scena BocheTeatro con “A bocca chiusa. Storie di diritti negati” reading musicale che celebra il coraggio delle donne nello spazio di via Kennedy



ALGHERO - Un coinvolgente racconto che celebra donne ribelli, coraggiose e libere quello che l’attrice Monica Corimbi porterà in scena sabato 5 aprile al T di Alghero. Antigone, antenata che per prima ha avuto la forza di disobbedire in nome della giustizia, traccia un filo comune con figure come Rosa Parks, il cui atto di disobbedienza ha cambiato le leggi sugli autobus dell’Alabama, e Malala Yousafzai, vincitrice del Nobel per la pace, il cui tenace impegno per il diritto all’istruzione ha ispirato molti. Insieme a loro, troviamo Alfonsina Morini Strada, l’unica donna a competere nel Giro d’Italia, e Nellie Bly, la prima giornalista a praticare il giornalismo investigativo. Queste donne libere hanno aperto nuove strade, infrangendo i pregiudizi secolari e offrendoci un esempio di luce e coraggio. Le musiche eseguite dal vivo sono dei musicisti Fabio Coronas e Matteo Cara. Lo spettacolo prodotto da BocheTeatro è adatto dai 13 anni ed è il penultimo appuntamento della rassegna “ALt” ideata e organizzata dallo SpazioT.



Nella foto: Monica Corimbi