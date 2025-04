S.A. 12:04 Primavera in Romangia: super ospite Mr Rain Il concertone del Primo Maggio con il super ospite Mr. Rain, i cavalieri in sfida nella Corsa alla Stella e tantissimi altri appuntamenti culturali e religiosi attendono cittadini e visitatori alla rassegna che dà il benvenuto alla bella stagione



SORSO - Si apre oggi (venerdì 4 aprile), il classico appuntamento di Primavera in Romangia, che in questa edizione 2025 propone un calendario fitto di iniziative culturali, musicali e religiose. Evento clou sarà il concertone del Primo Maggio, che porterà sul palco del Parco Vita Mr. Rain, amatissimo rapper e produttore della scena italiana e internazionale. Ma la Primavera in Romangia sarà tanto altro, con la spettacolare giostra equestre della Corsa alla Stella, le numerose iniziative del Maggio dei Libri e gli incontri al Palazzo Baronale, le celebrazioni del Mese Mariano, l’omaggio al Moscato Doc e tutti gli appuntamenti in programma che animeranno la città fino al 30 maggio. La manifestazione, che fa parte del progetto “Cultura e tradizioni-Destinazione Sorso” - finanziato dalla Fondazione di Sardegna, con il contributo della Regione Sardegna, è stata presentata ieri (giovedì 3 aprile), nella sala convegni del Palazzo Baronale, dal sindaco Fabrizio Demelas, dall’assessore al Turismo Federico Basciu, dal padre guardiano del convento dei Cappuccini, Padre Danilo Pischedda, e dalla dirigente Nicolina Cattari.



«Anche quest’anno l’Amministrazione, nonostante le difficoltà finanziarie che attanagliano tutti i comuni, non ha voluto rinunciare ad offrire alla Comunità e ai visitatori del nostro territorio un cartellone di eventi culturali e di spettacolo di qualità per la stagione primaverile degno del nome della Città di Sorso - ha detto il Sindaco Fabrizio Demelas. Grazie alla partecipazione e alla collaborazione del Convento dei frati Minori Cappuccini, della Pia Associazione della Beata Vergine di Noli Me Tollere, di numerose altre associazioni culturali e ricreative del territorio e di tutti coloro che partecipano ogni anno con l’Amministrazione ad organizzare il cartellone degli eventi, siamo riusciti a mettere in campo un’offerta molto valida e ricca con tutti gli ingredienti per soddisfare i gusti e le aspettative di un ampio pubblico».



«In questi anni abbiamo imparato che per la buona riuscita delle iniziative è fondamentale il lavoro di squadra - ha aggiunto l’assessore Federico Basciu - e che non ci può essere promozione del territorio se non c’è la collaborazione di tutti gli attori del territorio, pubblici, privati, associazioni e cittadini. Il calendario di questa edizione è frutto di questa signergia ed è pensato per un pubblico variegato, con iniziative per famiglie e bambini, giovani e meno giovani. Oltre agli appuntamenti ormai tradizionali, novità di quest’anno sono l’evento musicale e di intrattenimento che si svolgerà al Parco di Via Europa e il ritorno della Corsa alla Stella in via Cappuccini, insieme all’omaggio al Moscato di Sorso, con un appuntamento interamente dedicato a questo nostro Oro di Romangia».



«Gli eventi religiosi all’interno del programma di Primavera in Romangia rappresentano l’identità e la grande devozione della Comunità di Sorso, e non solo, alla Beata Vergine di Noli me Tollere - ha sottolineato Padre Danilo Pischedda, Rettore del Convento dei Frati Cappuccini - e quest’anno, anno del Giubileo, porteremo fuori dal Santuario il simulacro della Vergine a visitare la città durante la processione che si svolge tutti gli anni il 26 maggio. Un anno speciale - ha aggiunto Padre Danilo - perché celebriamo anche 75 anni dall’incoronazione della Beata Vergine di Noli me Tollere da parte del Capitolo vaticano, ricorrenza per la quale abbiamo chiesto l’indulgenza plenaria per chi visita il nostro Santuario e per tutti fedeli chi venera la Vergine. Per l’inizio del Mese Mariano, attendiamo la riapertura del Santuario, chiuso dallo scorso anno per i lavori di restauro e recupero della volta originaria - ha spiegato il Rettore del Convento - così come ci prepariamo all’avvio successivo dei lavori previsti in altri lotti del progetto dell’Amministrazione comunale all’interno della chiesa e sul piazzale esterno, opere che daranno nuovo assetto e valore all’intero quartiere, segno di una unione di tutte le anime della città che si ritrovano attraverso il culto e la venerazione di Maria».



Nella foto: Mr Rain