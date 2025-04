S.A. 9:36 Vinitaly 2025, l´enologo Pala premiato Best Under 40 L’enologo sardo Andrea Pala ha ricevuto il premio “Best Under 40” del vino italiano, assegnato alle eccellenze del nostro Paese da Forbes Italia in collaborazione con ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare



VERONA - Durante l’edizione 2025 di Vinitaly, uno degli eventi più prestigiosi del panorama vinicolo internazionale, l’enologo sardo Andrea Pala ha ricevuto il premio “Best Under 40” del vino italiano, assegnato alle eccellenze del nostro Paese da Forbes Italia in collaborazione con ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. La consegna del riconoscimento si è svolta presso lo stand istituzionale del MASAF (Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste), alla presenza di istituzioni, addetti ai lavori e stampa di settore.



Forbes Italia e ISMEA, partner nell’iniziativa, hanno voluto valorizzare i giovani protagonisti del mondo del vino, con un premio che riconosce merito, visione e capacità di innovazione nel settore. All’interno del Vinitaly, il loro intervento si è distinto come uno dei momenti centrali di riflessione sull’evoluzione della viticoltura italiana, ponendo l’accento sul ruolo delle nuove generazioni e sull’importanza dell’investimento in professionalità e competenze.



Andrea Pala, originario di Luras (Sardegna), è già stato indicato in passato come Miglior Giovane Enologo d’Italia da Vinoway e ha ricevuto il Premio Franz Haas. Laureato in Viticoltura ed Enologia all’Università di Pisa, oggi è Presidente nazionale dei Giovani di Assoenologi e consulente di numerose aziende vinicole italiane. È noto per il suo lavoro di valorizzazione dei vitigni autoctoni, tra cui Arvisionadu, Granatza, Cannonau e Vermentino, che ha contribuito a rilanciare sui mercati nazionali e internazionali. Il riconoscimento conferito da Forbes Italia e ISMEA non solo celebra i risultati di Pala, ma sottolinea anche la centralità crescente della Sardegna nel panorama enologico contemporaneo, grazie a figure professionali capaci di unire tradizione, innovazione e identità territoriale.



Nella foto: Andrea Pala durante la premiazione