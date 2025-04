S.A. 10:59 Sagra e musica per la Primavera in Marmilla Il cuore dell’evento sarà la XVI edizione della Sagra de sa Fregua e Pani Indorau, un’occasione unica per riscoprire antichi sapori e ricette del territorio, ma anche per immergersi nella storia e nella cultura del paese. Dalla mattina fino a sera, il Museo multimediale "Filo della Memoria", allestito in un´antica dimora padronale, accoglierà i visitatori con percorsi suggestivi tra arte, memoria e archeologia



SETZU - Il 21 aprile 2025 il piccolo borgo di Setzu, minuto gioiello incastonato ai piedi della Giara, ospiterà una nuova e attesissima tappa di Primavera in Marmilla. Una giornata speciale, coincidente con il lunedì di Pasquetta, che unirà l’energia e i colori della stagione primaverile al fascino millenario delle tradizioni della Marmilla. Il cuore dell’evento sarà la XVI edizione della Sagra de sa Fregua e Pani Indorau, un’occasione unica per riscoprire antichi sapori e ricette del territorio, ma anche per immergersi nella storia e nella cultura del paese. Dalla mattina fino a sera, il Museo multimediale "Filo della Memoria", allestito in un'antica dimora padronale, accoglierà i visitatori con percorsi suggestivi tra arte, memoria e archeologia. Tra i monumenti storici, meritano sicuramente una visita anche la chiesa parrocchiale di San Leonardo confessore e la chiesetta di San Cristoforo.

Sono numerose le attività collaterali in programma: escursioni naturalistiche sulla Giara, visite guidate alle domus de janas, laboratori didattici per bambini, la mostra di Pinocchio e dimostrazioni di antichi mestieri, tra cui la lavorazione del pane nei forni comunitari e presso il Monte Granatico. Non mancheranno i momenti conviviali, con le case aperte e i punti ristoro, dove sarà possibile gustare i prodotti tipici locali.



Nel pomeriggio, spazio alla musica e alle danze con l'esibizione di Cecilia Concas, Francesca Lai e Davide Guiso, Lucia Budroni e Kantidos, accompagnati dai gruppi folk “Sant’Anna” di Tortolì e “Arcidanese” di San Nicolò d’Arcidano. La conduzione dell’evento sarà affidata a Giuliano Marongiu. Il gran finale musicale in Piazza Angelica concluderà una giornata ricca di attrazioni per visitatori di tutte le età. «Durante tutti gli appuntamenti di Primavera in Marmilla - spiega Sandro Palla, sindaco di Setzu - sarà possibile scoprire la regione storica della Marmilla, che in primavera si offre agli occhi del visitatore con un'esplosione di colori che fanno brillare il paesaggio e battere forte il cuore. Il 21 Aprile a Setzu in occasione di Marmilla in Festa suoni, danze e colori da Setzu e la XVI Sagra de sa Fregua e Pani Indorau, vi attende un territorio ricco di testimonianze ambientali come l’Altopiano della Giara nel versante di Setzu, monumentali e archeologiche, di storia e di tradizioni autentiche, che avvolge e coinvolge i visitatori con suggestioni e profumi unici. L’occasione è appunto per unire queste bellezze con la giornata tradizionale di Pasquetta».



Anche a Setzu, come in ogni data del calendario di Primavera in Marmilla sarà presente il Villaggio Marmilla, che ospiterà gli stakeholder e gli operatori culturali del territorio, offrendo uno spazio dedicato per presentare le proprie attività e promuovere le eccellenze locali. Sarà inoltre riservata un’area specifica per il GAL Marmilla e un banco adesioni al progetto Discover Marmilla, destinato agli operatori economici che offrono servizi turistici nel territorio, per favorire la promozione integrata dell’offerta turistica locale. Dopo il successo della tappa inaugurale a Turri, il Presidente del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia, Francesco Sanna, guarda con fiducia al prosieguo del calendario di Primavera in Marmilla, auspicando una partecipazione altrettanto sentita nelle prossime tappe. "Le Comunità partecipano con entusiasmo supportando l'impegno del Consorzio Turistico Sa Corona Arrùbia nel promuovere il territorio della Marmilla. Questa risposta ci incoraggia ad andare avanti con passione nell'interpretare la nostra missione fondativa" afferma Sanna, sottolineando il valore dell’identità condivisa tra i paesi della Marmilla e del coinvolgimento e calore espressi dal pubblico. Primavera in Marmilla continua così a raccontare, con la voce dei suoi paesi, la bellezza autentica dell’entroterra sardo. Da segnare sul calendario l’appuntamento del 21 aprile 2025 a Setzu con la seconda tappa della rassegna: per restare sempre aggiornati sui singoli eventi e su tutte le novità è possibile seguire i canali Facebook e Instagram di Primavera in Marmilla.