Cagliari Primavera vince Coppia Italia

S.A. 8:35



CAGLIARI - Il Cagliari ha vinto la Coppa Italia Primavera battendo il Milan per 3-0 (2-0 alla fine del primo tempo) nella finale giocata all'Arena Civica 'Gianni Brera' di Milano. Le reti della squadra rossobl¨ sono state firmate da Vinciguerra, Bolzan e Trepy. Erano tanti i tifosi sardi che hanno festeggiato insieme al tecnico Fabio Pisacane e al dirigente Roberto Muzzi. Tra loro uno speciale, il campione dell'Inter Nicol˛ Barella, cagliaritano doc e cresciuto nella scuola calcio di Gigi Riva.

Nei giovani del Cagliari presenti anche due algheresi, Roberto Malfitano e Luis Pietrangeli (quest'anno infortunato): źdue figli di Alghero, cresciuti e formati nell'Alghero Calcio, per poi raggiungere Cagliari e vestire con orgoglio la maglia rossobl¨╗ le parole della societÓ.



Nella foto (da Cagliari calcio): l'esultanza di Roberto Malfitano