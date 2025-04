S.A. 19:00 5 Medaglie d´oro per la Cantina Santa Maria La Palma la Cantina Santa Maria La Palma ha ricevuto nuovi premi internazionali, conquistando ben 5 medaglie d´oro con diverse etichette. Un riconoscimento importante per la qualità della produzione locale, pronta a raccontare il Made in Sardinia nel mondo



ALGHERO - La grande cantina di Alghero conquista una pioggia di premi ai concorsi Mundus Vini,

Berliner Wine Trophy e Concours Mondial de Bruxelles, confermando la qualità dei suoi vini.

Nuovi riconoscimenti internazionali per la Cantina Santa Maria La Palma, che recentemente

ha conquistato cinque importanti medaglie d’oro in due dei più prestigiosi concorsi enologici

al mondo: Mundus Vini 2025 e Berliner Wine Trophy. Al Mundus Vini, competizione di rilevanza mondiale che vede partecipare migliaia di vini da ogni angolo del pianeta, la cantina algherese si è distinta ottenendo la medaglia d’oro con 3 etichette: Akènta Cuvée, vermentino di Sardegna DOC fermo, sempre più apprezzato per eleganza e freschezza; Vermentino Blu, un vino bianco che racconta con equilibrio e personalità la tradizione del Vermentino sardo; Le Bombarde Cannonau, una vera etichetta storica che unisce piacevolezza e qualità costante.



Al Berliner Wine Trophy, rinomata competizione internazionale tenutasi a Berlino con giurati provenienti da oltre trenta nazioni, la Cantina Santa Maria La Palma ha confermato ulteriormente la qualità delle sue produzioni, ottenendo due medaglie d’oro: una con Recònta, prestigioso Cagnulari Riserva che continua a valorizzare il vitigno autoctono del nord-ovest sardo, e nuovamente con Le Bombarde Cannonau, che ribadisce così il suo ruolo di autentica ambasciatrice della Sardegna nel mondo. Il Concours Mondial de Bruxelles ha invece regalato due importanti medaglie d’Argento, per

Akènta Rosé e Aragosta Rosé. A questi riconoscimenti si aggiungono le menzioni speciali ricevute al Five Star Wine 2025, concorso internazionale ospitato all’interno del Vinitaly 2025 che ha voluto premiare la qualità eccezionale del Recònta 2020 Cagnulari Riserva e del Cagnulari - bottiglia omonima - riconoscendo ancora una volta la grande qualità dei vini prodotti da questo vitigno

autoctono del nord ovest Sardegna.



«Questi premi rappresentano un importante attestato della qualità e dell'impegno quotidiano

dei nostri oltre 300 soci viticoltori», commentano dalla Cantina Santa Maria La Palma. «Siamo felici di vedere i riconoscimenti per Akènta Cuvée, il Vermentino di Sardegna che sta conquistando sempre più persone, e del Cagnulari, un vitigno che sta raccontando Alghero nel mondo. Inoltre, siamo orgogliosi dei risultati ottenuti da vini come Vermentino Blu e Le Bombarde Cannonau, etichette che coniugano al meglio alta qualità e accessibilità, dimostrando come il buon vino possa essere alla portata di tutti: continueremo con passione e determinazione il nostro impegno nella valorizzazione e promozione del patrimonio enologico della Sardegna». I nuovi premi internazionali rafforzano ulteriormente il ruolo della Cantina Santa Maria La Palma come portavoce dell'eccellenza vinicola sarda nel mondo.