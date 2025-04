S.A. 12:59 Il FC Alghero di scena sul campo del Valledoria Domenica 13 aprile, calcio di inizio alle ore 16, la formazione giallorossa andrà a far visita al Valledoria che occupa la stessa posizione in classifica con 41 punti



ALGHERO - Penultima trasferta della stagione per il FC Alghero impegnato nel campionato di Prima Categoria, girone D. Domenica 13 aprile, calcio di inizio alle ore 16, la formazione giallorossa andrà a far visita al Valledoria che occupa la stessa posizione in classifica con 41 punti. Diverse le assenze in casa FC Alghero per infortunio. Rispetto a domenica scorsa, in casa algherese potrebbero esserci delle novità nell'undici iniziale. Il tecnico Andrea Peana e il suo vice Michele Cherchi hanno provato diverse soluzioni.



«Sono convinto che sarà una bella partita da giocare a viso aperto contro una squadra che ha un cammino simile al nostro. - ha detto l'allenatore giocatore Peana - Cercheremo di giocarcela sino in fondo puntando ai tre punti anche per riscattarci della sconfitta immeritata subita all'andata. Ci stiamo allenando bene, vedo i ragazzi molto concentrati e desiderosi di chiudere il campionato conquistando più punti possibile. Valledoria è una bella squadra composta da giocatori di categoria e ben allenata». Sul fronte giocatori, ritorna a disposizione anche il giovane attaccante Massimo Porcu dopo la frattura al setto nasale rimediata domenica scorso nella gara casalinga contro La Salette Olbia. «La squadra sta bene sia moralmente che fisicamente – sottolinea Porcu - veniamo da un risultato positivo e un ottima prestazione contro la capolista, sappiamo che con il Valledoria non sarà semplice, ma so per certo che ce la metteremo tutta per portare a casa tre punti e giocare una bella partita».



Nella foto: Flavio Sasso